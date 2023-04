Una multitud se acercó a comprar y degustar las pizzas solidarias

sábado 29 de abril de 2023 | 5:30hs.

Por segunda vez llegó a Posadas el evento Pizza Solidaria junto a la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) y maestros pizzeros locales y nacionales.



El paseo gastronómico arrancó ayer a las 18 en la Cascada de la Costanera con la misión de vender más de 5.000 pizzas para poder recaudar fondos a beneficio de la Asociación Civil Creación, que asiste a niños con cáncer y sus familias, y del Instituto de Educación Especial Pequeño Hogar. Solamente ayer reunió una gran multitud de personas durante la primera noche que se acercaron a degustar y colaborar.



En ese contexto, más de 40 pizzeros continuarán hoy de 18 y hasta la medianoche en el mismo lugar vendiendo variedades entre las que están mozzarella, fugazzeta, napolitana y calabresa, entre otras, a un costo estándar de 1.200 pesos.



De esta manera el presidente de Apyce, Javier Labaké, en diálogo con El Territorio comentó que estaban muy entusiasmados de recibir a la gente con shows musicales y sobre todo un gran espectáculo culinario y solidario.



En la última edición del evento en el 2018, la cantidad prevista para vender eran de 2.750 pizzas que se agotaron a las pocas horas y este año la propuesta se duplicó con el fin de satisfacer la demanda.



“Somos una asociación sin fines de lucro, que entendemos que a partir de ayudar al prójimo es la manera de celebrar este plato que es la pizza y de paso juntar dinero para eso. Es un combo perfecto”, señaló.



Antes del inicio de la cocción comentó que las expectativas “son grandes ya que en la última vez las filas eran de más de 600 metros y antes de finalizar el evento ya habían superado las ventas”.



En tanto, Noemí Pilat, representante legal del Instituto de Educación Especial Pequeño Hogar, sostuvo que toda esta movida solidaria es una “ayuda extraordinaria, con pizzeros que vienen de todo el país a trabajar y colaborar en un contexto económico complicado”.



“Nosotros en 2018 fuimos beneficiados para la construcción de la primera parte de nuestra escuela. Eso nos vino bien, pero después de la pandemia no pudimos avanzar. Esto nos servirá para seguir creciendo, poder tener más comodidades edilicias para nuestros alumnos y sobre todo para poder recibir a otros chicos. Algunos están esperando y no les podemos dar ingreso por falta de espacio físico”, detalló Pilat.



Actualmente la escuela está ubicada en la avenida Francisco de Haro 3051 y recibe a unos 40 alumnos. Las ganancias recolectadas por la venta de las pizzas permitirían finalizar la construcción y a la vez ampliar la matrícula.



El mayor espacio también dará lugar a diferentes actividades que por el momento no se pueden realizar como danza, educación física y además no necesitarán alquilar salones para actos y eventos.



La primera vez estaba previsto que el evento se extienda hasta las 20, pero a las 16 ya habíamos vendido todo y se vendió un total de 22 mil porciones. Esta vez será mejor y el hecho de que se realice en la Costanera es algo bello. Aparte de comer, cada uno puede llevarse su silla y disfrutar la noche”, añadió la representante de una de las instituciones beneficiadas.



Por otra parte, Marisa Omegna, de la Asociación Civil Creación, que ayuda a niños hemato-oncológicos de Misiones, mencionó que la recaudación será para asegurar la sede.



“Hace poco sufrimos un robo y por suerte no nos llegaron a sacar muchas cosas, pero esto nos puso en alerta como para asegurar todo. Hay que hacer un cerramiento detrás y poner más rejas en las ventanas de arriba. Este dinero nos vendría muy bien para poder lograrlo”, puntualizó.



En el mismo marco, el dinero recaudado también serviría para reforzar los servicios que brindan a la comunidad.



Durante el evento, cientos de niños, jóvenes y adultos se acercaron a comprar y degustar pizzas. La frase que resonaba era que aparte de ser una comida favorita de muchos, el precio les parecía accesible y sumaba la alegría de colaborar. En cuanto al sabor, destacaron la especialidad y la calidad de la masa como una pizza rica y de alta calidad.

El público acompañó desde temprano y la cita se repite hoy. Foto: Damián Molina

Con música, bandas en vivo y animaciones, transcurrieron las horas y las ventas, mientras varios pizzeros junto a sus cofias y delantales, trabajan sin parar para abastecer al público.



Entre los cocineros estaba Mateo Kawaguchi, un chico con síndrome de down que se formó en la escuela de Apyce y hace unos años obtuvo el cuarto lugar en la categoría “Pizza in teglia” en un campeonato mundial. Ante eso, su mamá expresó la satisfacción que le da viajar y colaborar en eventos solidarios y remarcó el incansable trabajo de las decenas de pizzeros que se desplazan a lo largo del país.



“Como sociedad nos hace falta incluir y perder el miedo. Por eso me sumo y por eso soy feliz viéndolo a Mateo cocinar y hacer lo que cualquier persona hace. Nos hace falta más concientización y educación, para incluir sobre todo a las personas con síndrome y que ellos ocupen el mismo lugar que todos”.



Asimismo, José Luis Di Salvo, uno de los experientes pizzeros que vino a la tierra colorada desde Santa Fe, hizo hincapié en la solidaridad del pueblo argentino. Según explicó, es una de las razones por las que pese al cansancio siguen trabajando.



De la misma forma agregó que el amor que le ponen a las pizzas las hace únicas y agregó unos consejos para quienes las hagan casera. “Un kilo de harina, 730 milímetros cúbicos de agua, alrededor de un gramo de levadura, unir y dejar reposar 24 horas en la heladera. Luego de la fermentación, formar cuatro bollos y estirar. Salen cuatro pizzas y cada uno puede colocar la salsa que quiera porque salen buenísimas”, concluyó.