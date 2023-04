Busca monarca

sábado 29 de abril de 2023 | 4:30hs.

A partir de hoy y por dos semanas, el Tacurú Social Club de Posadas tendrá a los mejores jugadores de golf de la región, que llegarán a la capital misionera para uno de los clásicos del calendario: la Copa El Territorio.



Habitualmente el certamen tiene una duración de una semana, pero en esta oportunidad se jugará durante 15 días, ya que el domingo 7 habrá elecciones en Misiones y eso obligará a rearmar el cronograma de juego durante el próximo fin de semana.



A las 7.50 los 140 golfistas que se inscribieron empezarán a recorrer los 18 hoyos del club de la Hormiga para conseguir su pasaje al cuadro principal del certamen. La modalidad será la de medal play y se clasificarán los mejores 64 deportistas, que irán por la corona.



Una vez conformado el cuadro principal, mañana arrancarán los cruces match play que buscarán su lugar en la gran final del sábado 13 de mayo, por lo que el evento se extenderá a lo largo de dos semanas como dato llamativo.



El campeón va por más

El año pasado se produjo un gran hito en la Copa El Territorio. Con apenas 10 años, Matheo Vancsik se consagró campeón del certamen y hoy, con el título bajo el brazo, buscará su lugar en el cuadro principal, cuando salga a recorrer los hoyos del Tacurú desde las 8.20.



“Voy a intentar ganarlo una vez más. Si no me pongo metas grandes y un objetivo, entonces mi juego no es el mejor”, aseguró el campeón defensor en la previa del certamen.



“El approach y el putt son mis golpes preferidos en este momento, me salvan para hacer par o birdie porque le pego despacio al drive de salida con los hierros”, analizó Vancsik.



“Tengo que mejorar un poco el enojo, el estado de ánimo, y además el drive. No le pego fuerte a la salida pero es algo que voy a mejorar a medida que vaya creciendo”, se sinceró el joven misionero.