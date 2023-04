Hogares de Virasoro: La Cámara de Revisión decidió la libertad para Prystupczuk

jueves 27 de abril de 2023 | 20:09hs.

La Cámara de Revisión dio lugar hoy a la finalización de la prisión domiciliaria de Sonia Prystupczuk, la principal responsable de los abusos sexuales ocurridos en los hogares de niños de Gobernador Virasoro. Esperará su juicio en libertad.

Luego de la confirmación de varios procesamientos y con las pruebas obtenidas, cambiaron la medida de coerción de prisión preventiva. Ahora la imputada debe cumplir perimetrales y presentación en la justicia de manera semanal.

La Cámara de Revisión confirmó la medida cedida por la jueza Erika Benitez, quien dio lugar a finalización de prisión domiciliaria para la principal responsable de lo ocurrido en los Hogares de Virasoro, entre los que se cuentan la muerte del menor Claudio Flores, en febrero de 2022.

El abogado querellante de la familia Flores, Eduardo Etchegaray Centeno, explicó a El Territorio que “técnicamente lo que hicieron fue sustituir la medida de coarción, que es el arresto domiciliario, por una medida de coarción menos gravosa. Por esta medida Sonia deberá firmar cada quince días en la Policía, no podrá salir de Virasoro, no podrá acercarse a los hogares de niños, no podrá acercarse a los niños, tampoco a los funcionarios de los hogares, ni podrá salir del país”.

Señaló que el fundamento del cambio confirmado esta tarde es que “ya hace un año que está con prisión domiciliaria sin sentencia y que las causas presentadas ya fueron sometidas a todas las pruebas, y que está próxima a un juicio oral, por lo que no habría posibilidad de entorpecer la prueba porque ya está todo hecho. Es decir, no puede estar tanto tiempo en prisión preventiva sin sentencia”.

Y agregó: “Mi postura es que no hay que ver tanto los derechos de los delincuentes, sino también pensar en la vida y en la protección de los niños”.

En cuanto a los pasos a seguir, Etchegaray dijo que ya no hay lugar para apelaciones, “nosotros con el Fiscal ya impugnamos, según lo que consigna el nuevo Código, y la Cámara de Revisión confirmó la sustitución de medida de coarción, le alivianaron la medida. Ahora hay que esperar que se eleve rápido a juicio, que haya sentencia condenatoria, y ahí va a cumplir no una prisión preventiva, sino una prisión efectiva”, explicó el querellante.

No obstante, los vecinos de Virasoro repudian la situación y se convocan para acudir a la condena social para la exdirectora de los hogares hasta el juicio oral, e intentar impedir el ingreso de Prystupczuk a varios lugares de la localidad.