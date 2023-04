Más de un centenar de personas al mes consultan por glaucoma

sábado 22 de abril de 2023 | 2:30hs.

En el marco de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma que se realizó ayer en varios centros de salud del país, desde Hospital Madariaga habilitaron un consultorio externo para atención sin turno previo y por demanda espontánea.



El operativo se realizó de 9 a 18 y más de 100 personas acudieron voluntariamente para obtener el diagnóstico o descartarlo. En tanto, en el Hospital Fernando Barreyro la actividad estuvo destinada al personal de salud y a padres de pacientes pediátricos.



Según indicó la especialista Débora Bakofski, del Servicio de Oftalmología, el glaucoma es una patología silente que afecta el nervio óptico, es crónica y puede producir ceguera si no se recibe tratamiento. Además, como no genera síntomas en etapas tempranas, el paciente puede comenzar a perder el campo de visión lateral y de esta manera, el glaucoma puede ir avanzando progresivamente hasta que se pierde la visión total.



En la misma línea sostuvo que la afección ocurre en el nervio óptico, que es como un cable que conecta el ojo con el cerebro. “Es el encargado de llevar la información de lo que vemos al cerebro, está formado por fibras nerviosas, las que se van dañando sin posibilidad de regenerarse, por eso se pierde la visión”, explicó.



Precisamente, todas las personas están predispuestas a tener esta patología, pero algunas tienen más riesgo de padecerla. Dentro de ese grupo están quienes presentan antecedentes familiares, los mayores de 60 años, las personas que tienen miopía, diabetes e hipertensión arterial. Por otra parte, también afecta a quienes sufren presión ocular y los que llevan adelante un tratamiento con corticoides, dijo la oftalmóloga.



En este sentido, la recomendación profesional es que una vez al año el paciente debe acudir a su oftalmólogo de confianza para un control completo. Al ser una enfermedad crónica, el diagnosticado debe seguir con los controles y con un tratamiento que, si bien no cura, detiene el avance de la enfermedad. Estos pueden ser a través de medicamentos en gotas, tratamiento con láser o intervención quirúrgica.



Asimismo, Bakofski agregó que no tienen una estadística exacta desde el Madariaga sobre la cantidad de personas en tratamiento, pero al mes la cifra sobrepasa los 100. “Tenemos tres días específicos al mes donde atendemos a pacientes con glaucoma y el conteo mensual se mantiene con más de 100”.



En cuanto a estadísticas generales sobre la patología, la especialista detalló que cerca de 80 millones de personas en el mundo la padecen, de las cuales sólo un 50% está en conocimiento de la presencia de la enfermedad. Es indolora, no produce síntomas en etapas tempranas, por eso resaltan la importancia de un control oftalmológico.



En lo que refiere a la prevención y cuidado ocular, la profesional destacó la importancia de proteger los ojos del sol. Recomendó que los lentes sean siempre comprados en alguna óptica y no necesariamente deben ser los más caros, pero sí con buena protección ultravioleta



“De la misma forma, el uso de pantallas debe estar restringido sobre todo en los niños, que están en una edad de crecimiento siguiendo la cantidad de horas según la edad. En adultos que trabajan frente a pantallas, el consejo es que la vista no esté fija a la pantalla. Lo ideal es parpadear, mirar hacia otro lado, cerrar los ojos y hacer un descanso cada media hora”, puntualizó Bakofski.



De igual manera, el Hospital Pediátrico se sumó a la campaña y allí las médicas oftalmólogas María Fernanda Corsi y Teresa Peñalva tomaron la presión ocular tanto del personal de salud como de padres de algunos pacientes, pero todos adultos.



En lo que refiere a glaucoma infantil, en su mayoría son congénitos. “El niño nace con presión del ojo y es un glaucoma que es quirúrgico. A veces vienen derivados o a los pocos meses del nacimiento detectamos alguna anomalía. En líneas generales de estos casos quirúrgicos tenemos tres al mes pero la diferencia es que son congénitos y no crónicos como sucede en los adultos”, mencionó Corsi.