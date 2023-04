Con la mira en Central, Almirón probó con el misionero Rolón como zaguero

jueves 20 de abril de 2023 | 21:00hs.

Ya pasado el fervor del primer -y agónico- triunfo de la era de Jorge Almirón, que llevó un manto de tranquilidad ante este presente turbulento, Boca pasó de página y continuó con los trabajos pensando en lo que será la visita a Rosario Central de este domingo, donde buscará retomar la senda de la victoria después de tres caídas al hilo en la Liga Profesional.

En la mañana en Ezeiza, aquellos que fueron titulares el martes por la Copa Libertadores hicieron tareas regenerativas, mientras los que menos minutos sumaron realizaron un ensayo de fútbol. Es decir, el DT paró un once alternativo, que en principio no da mayores indicios de cara al domingo ya que muchos jugadores no estuvieron presentes.

Sergio Romero (luego atajó Javier García); Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, el misionero Esteban Rolón, Agustín Sández; Cristian Medina, Diego González, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Luis Vázquez y Miguel Merentiel, fueron los once que paró Almirón.

Pensando en la cita en el Gigante de Arroyito, el entrenador nacido en San Miguel tiene en claro que de mínima deberá meter una variante en el equipo a raíz del desgarro que sufrió Darío Benedetto en el duelo copero frente a Deportivo Pereira. A la espera de lo que suceda en las próximas prácticas hasta el domingo, en principio quien ocuparía su lugar en el once es Miguel Merentiel.

En lo que respecta al resto del equipo, Almirón evaluará en estos días la evolución física de los futbolistas que más minutos sumaron el martes para ver si puede volver a contar con ellos o si apela a la rotación y planta una formación alternativa en Boca, como lo hizo en el entrenamiento de hoy.