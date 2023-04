Daniel González: “vamos a trabajar fuertemente en la seguridad y obras públicas”

jueves 20 de abril de 2023 | 10:56hs.

Obras públicas, seguridad y transparencias en el municipio, las principales propuestas de Daniel González, actual concejal de Eldorado y candidato a intendente de la capital del trabajo.

Si bien son muchas las propuestas que el candidato de por Juntos por el Cambio posee para llegar a la intendencia de la ciudad, dio a conocer tres de las principales, Obras públicas, seguridad y transparencia en la administración municipal.

En esa línea en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, sobre las obras públicas González indicó que “el mantenimiento y arreglo de calles forman parte de una tarea esencial del municipio, pero lo cierto es que es realmente muy bajo, y este problema viene durante mucho tiempo no sólo de esta administración, sino de la anterior también. Hay calles en tan mal estado que no se puede transitar, no puede ingresar la policía, el colectivo y ni una ambulancia”.

Asimismo agregó, “no solamente hay un abandono de las tareas, sino que también de las maquinarias. Nosotros tenemos una planificación para fortalecer el trabajo en el corralón municipal y crear al menos dos delegaciones más en otros puntos de la ciudad para fortalecer el trabajo y facilitar los trabajos, siempre bajo una planificación”.

Por otra parte, al hablar de la inseguridad manifestó que “estamos trabajando en un proyecto de Guardia Urbana, la misma que existen en otras localidades. La inseguridad está creciendo en la ciudad y están apareciendo otros tipos de delitos que antes no existían por ejemplo delitos violentos. Tenemos que actuar antes esto siga creciendo”.

Por último explicó que de llegar a la intendencia será una gestión transparente donde los vecinos podrán acceder a toda la información sobre las actividades que realice el municipio.

“Tenemos que volver a tener un municipio que tenga las cuentas claras y abiertas, que la gente sepa la plata que se maneja, porque esa plata es de la gente, del pueblo. Con los medios tecnológicos que existen hoy en día se puede publicar toda la información correspondiente a las gestiones y las cuentas municipales. Todo debe estar abiertas para que las vecinos sepan cuanto plata ingreso y a que será destinado, su funcionamiento tiene que ser transparente y tiene que estar expuesto a las contribuyentes”, finalizó.