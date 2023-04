Seguir con el desarrollo turístico en Posadas, una de las propuestas de Fernando Meza

jueves 20 de abril de 2023 | 10:45hs.

Fernando Meza, candidato a intendente de la ciudad de Posadas, actual ministro de Bienestar Social, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Hay una gran diferencia, el pensar el desarrollo de una ciudad a través de la tarea legislativa hacia la escucha permanente me ha llevado a entender un ejercicio y la importancia del rol del legislador en el concepto de canalización de ideas, de propuestas, proyectos, sueños y demandas propias”.

“Hoy al frente de una cartera como la de Desarrollo Social me permitió enfocarme con una mirada más elevada desde el punto de vista de las concreciones y acompañamiento a nivel provincial. Es un ministerio que desde el punto de vista a nivel país de una economía compleja, donde tenemos una malla de protección muy amplia en los sectores más vulnerables pero que claramente no es suficiente y entonces hay que regular esfuerzos, compromisos, sobre todo el gran desafío al menos del momento que asumí en el Ministerio de Desarrollo era correr de vista la mirada asistencialista y no solamente trabajar en la urgencia, sino también trabajar en la importancia de concreción de proyectos de acompañamiento para el fortalecimiento del capital humano”, indicó Meza.

Además agregó que hasta la fecha se han puesto más de 800 emprendimientos en marcha en toda la provincia, “estamos en en la actualidad trabajando en la construcción de Centros de Desarrollo Infantil, tenemos 39 en construcción en la provincia y agregamos cinco espacios de primera infancia porque entendemos que la primera etapa de la vida humana es importante. Posadas es una ciudad maravillosa, linda, que crece, que se desafía día a día, yo creo que en los últimos 13 años hemos dado, no solamente un salto de calidad del punto de vista turístico, sino también de nuevas oportunidades”.

“En los barrios cuando charlo con los vecinos se repite una misma frase que está linda, pero tenemos que hacer una Posadas desde el punto de vista del crecimiento y el equilibrio. Nuestra propuesta es seguir equipando y dotando a los centro de atención vecinal o nuestra propuesta concreta es sumar los Centros Municipales de Monitoreo Vecinal que pueda concretar, servicios y también garantizar una mayor presencia en seguridad que está el tope de la agenda de los barrios”, recalcó el candidato.

En ese sentido especificó que se debe evitar que se instalen las modalidades delictivas con aporte del municipio con la búsqueda de mayores soluciones, “otra cuestión que también nos solicitan los vecinos es concretar algunas obras que son muy anheladas por la ciudad así como fue el proceso canalización del arroyo Vicario y el arroyo La Chancha, nos está faltando la concreción del arroyo Itá y el Antoñica, nos está faltando una via de transferencia rápida que una desde el Norte hacia el Sur en la ex ruta provincial 213 a través de una VTR que es una vía exclusiva para el transporte público y que vendría a garantizar el traslado en menor tiempo y también con mayor seguridad vial”.

“Nos está faltando el repensar de qué manera nos movemos en la ciudad, tenemos una propuesta de que en zona de de frontera más precisamente en cercanía del puente internacional emplazar una Estación Multimodal que permite una conexión entre el transporte público para cortar los tiempos de traslado y los tiempos horarios en el cual las personas puedan de manera más rápida acceder a sus entornos cercanos, el aprovechamiento del tren, otros medios de movilidad vendrían a descomprimir el constante ingreso automóviles que pasan día a día en la ciudad. Además reflotar la idea de la lancha de pasajeros, la utilización de nuestra ideología, entonces el emplazar una estación multimodal en cercanía del puente nos permitiría el aprovechamiento un nuevo sector turístico”, destacó.

Sobre este punto recordó que desde que empezaron a avanzar las obras de finalización de Yacyretá, Posadas solamente se quedó con dos playas que están maravillosas y un solarium en la playa Mártires, “pero todavía nos falta la playa Centro que vendría a ser esta que nosotros estamos proponiendo con la concreción de una Estación Multimodal y que también permita el aprovechamiento en el espacio para el emplazamiento de naves gastronómicas que dinamiza la economía y la oportunidad turística. Nos falta en el sector Oeste de la ciudad que también es un viejo anhelo para los vecinos que entendemos que el mejor lugar sería en cercanías del Club Capri sobre Costanera Oeste porque nos permitiría un rápido ingreso a las aguas abiertas del río”.

“Nosotros tenemos que tomar lo que está bien y profundizar sobre eso y no sería un sinónimo de debilidad sino de fortaleza. Tenemos que seguir consolidando a Posadas como una plaza de eventos, cuando se concreta nuestra primera carta orgánica y se empieza en un plan estratégico a largo plazo se pensaba en Posadas 2010-2022 como portal de Mercosur y yo la imagino de esa manera porque ha tenido un crecimiento exponencial pero no debemos desaprovechar la oportunidad y la base de los datos que vamos recibiendo”, refirió.

Meza también recalcó que el emplazamiento de atractivos turístivos trae la posibilidad de incorporar, a través de la capacitación y la formación, a jóvenes de entornos cercanos para trabajar, incorporación al empleo barrial que es una demanda constante, lo que es un anhelo y un pedido de los vecinos”.

Finalmente dijo que de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo están muy entusiasmados, “la verdad que estamos muy bien recibidos, entiendo que la mejor impronta sobre todo en este tiempo es no ir con un discurso de campaña a las reuniones, a los barrios, el encuentro con el vecino, sino nutrirnos nosotros constantemente, tener una mirada atenta y un oído siempre predispuesto a escuchar. Lo que nos falta es fortalecer lo que está bien, pero trabajaría en colocar la mayor parte de nuestras energías en la búsqueda de ese sueño y anhelo de que Posada sea digna para vivirla y en ese camino estamos”.