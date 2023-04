Soledad Balán: "Posadas necesita al menos unos 20 Centros de Atención al Vecino"

miércoles 19 de abril de 2023 | 17:35hs.

La capital provincial tuvo durante años todos los trámites administrativos a los que están obligados los vecinos concentrados en un solo punto de la ciudad. La Municipalidad de Posadas, en pleno centro donde hoy estacionar hasta una moto es una odisea. Ante esto comenzó hace tiempo un proceso de descentralización que para que realmente sea efectivo debería ser mucho más amplio y rápido.

Esto es lo que propone Soledad Balán, candidata a intendenta del sublema Más y Mejor Ciudad del Frente Renovador, que la municipalidad llegue a cada rincón, a través de la creación de nuevos Centros de Atención al Vecino (CAV) y del empoderamiento de las delegaciones barriales. Porque no se trata solo de llevar la burocracia administrativa, sino que se trata de acercar también la toma de decisiones al lugar donde viven los posadeños y posadeñas.

“Es necesario Incorporar más centro de atención al vecino. Porque si bien lo que vemos hoy es un intento de descentralizar la municipalidad, sigue estando todo concentrado de Quaranta para el centro”, explicó Balán. Que además afirmó que “hay que poner más centros de atención, que hay que hacer más por la descentralización porque es algo que está bueno, pero hay que hacerlo también en lugares más alejados del centro”.

Soledad Balán, que por su experiencia trabajando en la organización social Techo conoce las necesidad y dificultades de aquellos que habitan en los rincones más alejados de la ciudad. Por ello alerta que los lugares donde se encuentran hoy los centros de atención “siguen siendo lugares sumamente distantes, donde dependiendo de que barrio salís necesitas tomarte hasta dos colectivos para ir a hacer un trámite”

Para Soledad Balán, se debe comenzar de manera inmediata con el proceso de descentralización hacia los barrios Itaembé Guazú, El Porvenir, El Porvenir 2, barrios que “siguen estando muy alejados de los centros que ya están en funcionamiento”.

Pero la propuesta de Balán no implicaría el desarrollo de grandes infraestructuras, en lo inmediato, si no que más bien un aprovechamiento de lo que hoy existe en esos barrios, dándole facultades administrativas a las delegaciones municipales, que por estos días no son más que oficinas con apenas una o dos operatorias.

“Me parece que puede funcionar una descentralización dándole más poder de acción a las delegaciones barriales. Hoy las delegaciones con suerte resuelven una cortada de pasto o una limpieza. Deberían ser como mini intendencias. Con eso se pueda descentralizar y potenciar más esos lugares de cercanía con los vecinos, donde hay gente que además conoce mejor los problemas y las soluciones para cada barrio”.

En los actuales centros de atención al vecino se pueden pedir informes, emitir y actualizar boletas de Impuestos y tasas municipales; formalizar convenios de pagos en general; emitir de tasas para carnet sanitario; ejecutar tareas administrativas diversas relacionadas con automotores (Empadronamiento, denuncia de ventas, libre de deudas); pedir asesoramiento en habilitaciones; realizar pagos de todo tipo.