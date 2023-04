Pehuenia y Meliquina, dos villas fabulosas de Neuquén

domingo 16 de abril de 2023 | 6:00hs.

La Patagonia argentina, al extremo sur del país y a la cual llega la ruta 40, es uno de los lugares más visitados del país, no sólo por turistas locales sino por personas de todo el mundo que viajan para conocer los hermosos paisajes del sur argentino. Ya sea con la idea de ir de camping, un viaje de mochilero, una cómoda cabaña entre las montañas o un hotel de categoría, muchos eligen los paisajes del sur para desconectarse y relajarse por unas semanas, lejos de la movida metrópolis de Buenos Aires, por ejemplo.



Villa Pehuenia

Villa Pehuenia es, junto a Moquehue y otras ciudades de la región, integrante de “la Ruta del Pehuén”. En el pasado, este árbol milenario llamado araucaria se encargó de alimentar con su fruto (el pehuén) a los pueblos originarios, y hoy sigue siendo el protagonista indiscutido de estos paisajes inconfundibles y únicos en el planeta. Su nombre remite a un paisaje cordillerano y típicamente patagónico, rodeado de pehuenes (araucarias).



En estos árboles milenarios se encierra la historia de los pueblos patagónicos y de las culturas aborígenes que se encuentran allí.



De clima húmedo templado y fresco, los días de verano en Villa Pehuenia son cálidos, con temperaturas que varían entre los 20 y los 30ºC, y cierran en frías noches de 5 a 0ºC. En invierno, la nieve cubre la región descendiendo a temperaturas bajo cero.



El precioso entorno natural de la zona es ideal para hacer rafting y pasear en kayak o en bote por los ríos Aluminé, Ñorquinco, Moquehue y Pulmarí. Otras opciones son la pesca deportiva en los lagos Aluminé Litrán y Nompehuen, las cabalgatas; la escalada y las caminatas por montañas y bosques.



En invierno hay que ir al Centro de Esquí Batea Mahuida, a 8 kilómetros de Villa Pehuenia. Está administrado por la comunidad mapuche Puel: sus miembros son instructores de esquí y snowboard y se encargan de la seguridad en pistas, la atención a los visitantes y la oferta gastronómica.

El Centro de Esquí Batea Mahuida es uno de los atractivos.

Villa Pehuenia se encuentra en la provincia de Neuquén a 310 kilómetros de su ciudad capital en dirección a la Cordillera de los Andes, fronteriza con la ciudad chilena de Icalma.



Se puede llegar de diferentes maneras, en micro, por ejemplo, la única empresa que llega a Pehuenia es Albus, la cual hace el recorrido Buenos Aires -Pehuenia, con trasbordo en Neuquén capital.



La otra opción (las mas cómoda) es tomar Viabariloche hasta Zapala y desde allí (distante 120 kilómetros) tomar la misma Albus o un transfer privado.



Quienes deseen llegar en vehículo, en primer lugar tienen que llegar hasta la localidad de Zapala y desde allí hay tres rutas posibles: 13, 23 y 46.



En el invierno es indispensable portar cadenas ya que si se forma hielo o se acumula nieve en los caminos, sólo las cadenas le permitirán circular con tranquilidad. Se puede llamar por teléfono desde la localidad de Zapala para obtener más información sobre el estado de las rutas para llegar a la Villa. También se puede consultar a vialidad provincial al 0810-333-7882 o la oficina de turismo local 02942-498044.



Fiesta del Chef Patagónico

Los días 5,6 y 7 de mayo los chefs vuelven a encontrarse para celebrar lo mejor de la cocina patagónica. En otoño, en Villa Pehuenia Moquehue esperan a locales y turistas para vivir la decimoséptima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico en un escenario inigualable y su primera edición como Fiesta Nacional. Serán tres días inolvidables en los que se va a protagonizar el encuentro con los sabores y aromas de esta tierra, donde se va a celebrar el amor por la cocina. Cada edición busca sorprender en deleite con la cocina y en un destino que ofrece abrazar con toda su belleza natural.



La fiesta comenzó en el año 2005, cuando un grupo de chefs de Villa Pehuenia Moquehue ideó un evento para poner en valor la cocina local y promocionar el destino durante el otoño, una de las estaciones más hermosas de la cordillera.



La primera edición se realizó en el Parque de Nieve Batea Mahuida, de la que participaron algunos emprendedores gastronómicos y artesanos de la localidad. Fue un evento pequeño, pero a través de la cooperación y camaradería de los vecinos, se logró llevar adelante con mucho éxito.



Al año siguiente, ante la necesidad de crecer, se buscó el apoyo institucional para su realización. Desde entonces, la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue -en conjunto con los chefs locales- se convirtió en la organizadora del evento.



Meliquina

Meliquina es un pueblo en crecimiento con un pequeño centro comercial y sala de primeros auxilios. Sobre ruta provincial 63 y a sólo 14 kilómetros de la mítica ruta 40 que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura y Bariloche se extiende un pequeño pueblo en crecimiento lleno de maravillosos rincones naturales para descubrir, disfrutar y conservar.

En los lagos de Meliquina se puede pasar una tarde en familia.

La playa, el lago y el trayecto hasta el Río Hermoso son los mayores atractivos de este pequeño pueblo patagónico: hay una bajada para lanchas, y una extensa playa hacia la izquierda del Parque Lanín, en donde la protagonista es el agua azul y fría del lago Meliquina, que llevan hasta el Río Hermoso.



Es el lugar ideal para una tarde tranquila en familia o con amigos. El lago tiene diversas y extensas playas como la Central, Punta del lago, Península. Se puede nadar, hacer kitesurf, pesca. El río bordea todo el pueblo y tiene unos rincones hermosos. A pocos kilómetros, cerca de Casa de Piedra, están los rápidos y los pozones de Caleufú. En el pueblo hay pequeños recorridos, tres miradores y sumaremos, los fines de semana, en la plaza, una feria de artesanos y emprendedores.



La villa sí ofrece una amplia variedad de lugares para hospedarse: hostel, apart hotel, cabaña, camping organizados y agrestes, es muy importante acampar en lugares habilitados.



En la cabecera de Meliquina, es un lugar agreste por excelencia, no existe ningún servicio, no hay baños, ni electricidad, ni guardavidas, solo el lago, las playas y el bosque para disfrutar durante el día.



En la villa no hay señal de celular (teléfono o datos móviles). Hay wifi en las propiedades que lo contratan y wifi libre en la zona de información turística. Tampoco cuentan con servicios de red (luz, agua, gas) por lo que desde el municipio se ruega ser cuidadoso con el uso de los recursos que se generan de forma autogestiva en cada propiedad (la electricidad es solar y/o eólica, el gas envasado y el agua se toma por perforación o desde los arroyos que recorren el pueblo). Tampoco tienen recolección de residuos por lo que piden llevarse la basura al retirarse.



Están en zona de Cordillera Andina y Parques Nacionales. Por eso piden ser respetuosos y prudentes. Está prohibido hacer fuego y arrojar basura en bosques, caminos y playas de lagos y ríos. También piden colaborar para que los lugares que se visiten queden igual o mejor que antes del paso por ahí del turista. A quienes les interesa la pesca y / o la navegación deben consultar las reglamentaciones vigentes.

Visitar el sur

Bariloche y Buenos Aires $375.000 En julio se puede conocer estas dos provincias con Mazza Turismo

Ushuaia y Calafate $275.000 A partir de ese precio se pueden adquirir paquetes para viajar en agosto con Piu Bella Viajes