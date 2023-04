Neuquén y Río Negro comienzan a definir el nuevo escenario político

sábado 15 de abril de 2023 | 1:00hs.

El cronograma de elecciones generales de la Argentina se pone en marcha y este domingo 16 de abril tendremos las primeras dos elecciones provinciales en las que se definirán gobernadores, legisladores provinciales e intendentes. Se trata de las elecciones de Río Negro y de Neuquén. Elecciones que servirán, por un lado, para empezar a diagramar el mapa político de las gobernaciones, y por otro, para empezar a ver qué repercusión local tienen las figuras del ámbito nacional.



Cada una de estas contiendas tiene su particularidad, pero ambos tienen algo en común, sus actuales gobernantes no pueden ir en busca de un nuevo mandato.



En cuanto a las particularidades, por un lado, en Río Negro las alianzas electorales son bien distintas a las nacionales, porque tanto el peronismo como Juntos por el Cambio están fragmentados, y en algunos frentes sus dirigentes locales se entrecruzan.



Por el lado de Neuquén están en juego los más de 60 años de conducción gubernamental del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que enfrenta en estas elecciones a un espacio creado a partir de un desprendimiento de sus propias filas. Las encuestas indican hoy un escenario de paridad entre dos candidatos que reflejan la particularidad de la elección. Es que por un lado se perfila el candidato del MPN, Marcos Kopmann, actual vicegobernador de Omar Gutiérrez, y por otro el candidato de Comunidad, Rolando Figueroa, vicegobernador en el primer mandato de Gutiérrez, entre 2015 y 2019. La elección, al día de hoy, tiene un final abierto.



Las particularidades de Río Negro

Los rionegrinos elegirán este domingo a su nuevo gobernador y vicegobernador, además de 46 diputados provinciales, con sus respectivos suplentes. La conformación de la Legislatura rionegrina es diferente a la de Misiones, ya que ellos eligen legisladores por región y por población, algo largo de explicar en estas líneas, en las que lo que queremos es graficar la situación política. Pero además de esto, deberán elegir presidente y dos vocales para cada una de las 36 Comisiones de Fomento, y las autoridades locales en 22 municipios.



Hay 10 alianzas que salen en busca de la gobernación. Ninguna de ellas coincide con las alianzas nacionales, y esta es la gran particularidad de la elección de esta provincia sureña. Juntos Somos Río Negro (JSRN), que es el actual oficialismo provincial, lleva como candidato a un exgobernador, Alberto Weretilneck.



A este espacio se sumó, entre otras fuerzas, la Unión Cívica Radical de Río Negro, que rompiendo lazos con el PRO y el ARI, evitó la presentación de Juntos por el Cambio como espacio electoral. Por ello, estas dos fuerzas se presentan por su lado como Cambia Río Negro, presentando a Aníbal Tortoriello, del PRO, como candidato a gobernador.



El Frente de Todos tampoco figura con esa denominación, porque parte de sus referentes están también dentro del oficialismo provincial, y por ello habrá otras representaciones del peronismo nacional diseminadas en la opción. Así, por Unidad para la Victoria se presentará Gustavo Casas, quien es funcionario del gobierno nacional en la provincia, ejerciendo el cargo de titular de Vialidad Nacional en esas tierras.



Los Libertarios también mostrarán sus cartas en esta elección, que permitirá dilucidar un punto importante. ¿Son los votos libertarios de Javier Milei votos ideológicos o son votos de rechazo a un sistema de políticos desgastados? La lógica indica que, si los votos son ideológicos, liberales de pensamiento y obra, Ariel Rivero deberían rondar los números de intención de votos de Javier Milei, que semanas atrás rondaba el 25%. Si los votos de Rivero están muy lejos de ese valor, entonces estará más claro que los votos del Libertario, al menos en esa provincia, son contra la dirigencia nacional, y no a favor de una idea.



Después se presentarán también Silvia Horne por Cambia Río Negro; por Somos Unidad Popular y Social se presenta un exsacerdote, Rafael Zamaro; por Podemos Proyectar Río Negro se presenta Gabriel Di Tullio; por el Frente de Izquierda se presenta Gabriel Musa; por el Movimiento Al Socialismo (MAS) está en carrera Aurelio Vázquez.



La elección en Neuquén

En Neuquén no sólo se elegirá al gobernador de la provincia, también se pondrá en juego la historia política de esa provincia. Es que el MPN pone en juego su supremacía política ante el conglomerado político Comunidad, creado a partir de un desprendimiento del propio movimiento que gobierno la provincia petrolera desde hace más de 60 años. Además, elegirán 35 diputados provinciales, e intendentes y concejales en 14 municipios, presidentes de 21 comisiones de fomento, y miembros de 10 comisiones municipales y consejeros escolares.



El actual gobernador Omar Gutiérrez cumplió sus dos mandatos y no puede volver a presentarse, al menos no de forma consecutiva. Esto llevó a que el juego se abra, y que sus dos vicegobernadores, el del primer mandato (2015-2019) y el del segundo (2019-2023) mostraran sus intenciones de ser candidatos. Pero sólo uno de ellos podía representar al oficialismo en la elección, llevando el sello histórico. El bendecido del MPN fue al vice actual, Marcos Koopmann.



Por ello, Rolando Figueroa, ex vicegobernador, decidió romper con el espacio y crear, junto a otras fuerzas, el frente Comunidad, con el que disputará la elección. En este espacio confluyen además dirigentes provinciales salidos del Pro, de la Unión Cívica Radical (UCR) y de los espacios libertarios. Entre ambos espacios está la pelea por el sillón principal del gobierno neuquino.



Además de ellos dos, también se presentan como opciones Pablo Cervi de Juntos por el Cambio; Ramón Rioseco y Ayelén Gutiérrez del Frente de Todos; y Carlos Eguía y Catalina Uleri de La Libertad Avanza. Los tres espacios que a nivel nacional se disputan la presidencia, en un distrito tan provincialista como Neuquén, son invitados de piedra. Como sexta opción estará en el cuarto oscuro la boleta del Frente de Izquierda, que lleva a Patricia Juré y Raúl Godoy.



Los primeros

Las dos provincias sureñas, Río Negro y Neuquén, darán el primer show electoral del año, y por ello la mirada de la política nacional estará puesta mañana en esos distritos. Y desde el lunes serán materia de análisis y debate, para desde allí empezar a dibujar el mapa político de la Argentina que viene.