Temor por una grave lesión de Lisandro Martínez

viernes 14 de abril de 2023 | 8:15hs.

Lisandro Martínez encendió las alarmas al salir lesionado en el encuentro que Manchester United y Sevilla disputaron por los cuartos de final de la Europa League. Y sería de gravedad.

El defensor argentino tenía la pelota en su poder y luego de un giro quedo tendido en el piso tomándose el pie derecho, visiblemente sentido. Martínez podría tener comprometido el quinto metatarsiano, aunque esperarán a que la zona de deshinche para hacerle estudios.

El campeón del mundo en Qatar tuvo que salir del campo de juego sin poder caminar y ayudado por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, compañeros en la Selección Argentina.

Ten Hag confirmó que la lesión de Lisandro Martínez no es en el tendón de Aquiles

El entrenador del Manchester United afirmó que la lesión del defensor argentino no es en el área del tendón de Aquiles, pero que no puede confirmar cual es la zona afectada hasta que no se someta a los estudios.

"Lisandro se desplomó sin nadie que fuera a por él. No tiene buena pinta. No puedo decir qué es, pero no es el tendón de Aquiles. No, esa no es el área", concluyó el neerlandés en dialogo con BT Sport, tras el empate 2-2 ante el Sevilla por la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Sevilla rescató un empate en su visita a Mancheste

Manchester United se durmió y Sevilla rescató un agónico empate por 2-2, con dos goles en contra, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League. La revancha será el jueves 20 de abril en España.

Marcel Sabitzer convirtió los goles del Manchester a los 14 y 21 minutos del primer tiempo, mientras que Sevilla llegó en el final a la igualdad con los tantos en contra de Tyrell Malacia y Harry Maguire.