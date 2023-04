Confuso episodio en la salida del teatro

lunes 10 de abril de 2023 | 13:20hs.

El viernes se filtró la versión de que Luciano Castro había sufrido un intento de robo a la salida del teatro Multiteatro cuando estaba saludando al público que había ido a verlo actuar en El Divorcio. Sin embargo, en las últimas horas, el actor aclaró que se trató de un confuso episodio en el que un joven se arrojó violentamente encima de él.

“No me quisieron robar, realmente hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico que no sé en qué estado estaba se me tiró y me agarró del cuello. Así que yo no hice más que agarrarlo y sacarlo, como corresponde. Lo agarré y lo tiré para el otro lado y me fui”, aclaró el artista en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica).

Y agregó: “Obviamente que quedás mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, te está la gente esperando para una foto ¡Y tenés que sacar a un tipo que se te tiró arriba del cuello! Pero bueno, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Pero estoy bien y no me quisieron robar. No pasó nada”.

Como se pueden ver en el video que compartieron en la cuenta de Twitter @elejercito de LAM, el protagonista de la obra reaccionó rápidamente cuando sintió la embestida. En ese sentido, algunas de las personas que estuvieron presentes en ese mismo momento aseguraron que se trató de una situación realmente violenta y aseguraron en redes sociales que el agresor estaba “sacado”.