Boca apuesta por Jorge Almirón: acuerdo de palabra y presentación el lunes

domingo 09 de abril de 2023 | 9:03hs.

La búsqueda de Boca por un nuevo entrenador parece estar por llegar a su fin. El Consejo avanzó fuerte y, en las próximas horas, podrían confirmar el arribo de Jorge Almirón como flamante técnico del Xeneize. Así, después las negativas de Gerardo Martino, José Pekerman y varios candidatos descartados en el camino, el exentrenador de Lanús, Independiente y San Lorenzo está a un paso del banco de suplentes de Brandsen 805.

Si bien no hay confirmación oficial, el Consejo avanzó fuerte por el técnico cuyo último paso fue por Elche y ya tiene un acuerdo verbal con el mismo. La realidad es que la primera opción fue Gerardo Martino, pero el Tata sorpresivamente dijo que no y abrió la puerta a la danza de nombres. Almirón no aparecía en ningún listado durante los primeros días de la búsqueda, pero luego de su arribo a la Argentina hace pocos días, se anotó en la carrera.

De todas maneras, tras la negativa del Tata, en Boca decidieron avanzar por José Pekerman, otro nombre que comenzó a sonar apenas horas después de la salida de Hugo Ibarra. Sin embargo, el histórico entrenador de selecciones juveniles que viene de dirigir a la Mayor de Venezuela también les dijo que no, por lo que el abanico de opciones se achicó.

Con ansias de una nueva oportunidad tras un paso en falso por Elche, Almirón mantuvo charlas con Juan Román Riquelme, quien siempre lo tuvo como un entrenador de su agrado. De hecho, cuando era técnico de Independiente, Román supo halagar su propuesta al asegurar que el Rojo era uno de los equipos que mejor jugaba al fútbol. Hoy, el vicepresidente confía en que Almirón puede darle el salto de calidad y estilo que el equipo necesita para cambiar la cara tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Antecedentes

El director técnico de 51 años es recordado en Argentina por haber sido el artífice del Lanús que ganó el título de Primera División y la Supercopa Argentina en 2016. Sin embargo sus últimos antecedentes no son los mejores.

En la temporada 2020-2021, asumió como entrenador de Elche, equipo en el que estuvo 24 partidos y cosechó apenas el 33,3% de los puntos (cinco victorias, 9 empates y 10 derrotas). En 2022, regresó a Lanús, pero tras 29 partidos y apenas ocho triunfos y 11 empates, la dirigencia del Grante resolvió terminar su contrato de manera anticipada después de quedar fuera de la Copa Sudamericana en octavos de final.

Pese a su primer paso en falso, Elche volvió a darle una oportunidad en 2022. Sin embargo, su segundo ciclo al frente del club duró apenas cinco partidos y se terminó después de sumar tan solo dos puntos.