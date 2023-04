Twitter cambió al pajarito azul por el perro de Dogecoin

La red social Twitter sorprendió este lunes a sus usuarios con la desaparición del habitual pájaro azul de la esquina superior izquierda de la pantalla por la imagen del "perro meme" que se transformó en el logo de la criptomoneda Dogecoin. Se trata de un perro que es conocido desde el año 2010 en Japón, pero que fue famoso hasta 2013, cuando se usó su imagen para la criptomoneda Dogecoin.

Al hacer clic en la imagen, su única función es el Inicio de la cuenta, por lo que da igual presionar en la casa o en Doge. Musk publico un tuit donde muestra un carné o escarapela que deja ver que la nueva imagen de la red sería Doge y no el pájaro azul que es costumbre verlo desde hace varios años.

La imagen del perro Kabosu, tal su nombre, es el símbolo de un criptoactivo al cual Musk ha apoyado abiertamente. Y sobre el cual publica tuits constantemente, provocando vaivenes en el valor de esta criptomoneda. El atractivo del magnate por Dogecoin también se ha reflejado en sus compañía por lo que Tesla, que tiene como línea principal el desarrollo de vehículos, acepta a Doge como medio de pago.

El perro detrás del logo de la criptomoneda Dogecoin se llama Kabosu y todavía vive con su dueño Atsuko Sato en Sakura, Japón. Kabosu era un perro de rescate y se convirtió en un meme después de que Atsuko subiera fotos de Kabosu, incluida la siguiente, en su blog en 2010.

The dog behind the #Doge meme and #Dogecoin cryptocurrency is named Kabosu and she still lives with her owner Atsuko Sato @kabosumama in Sakura, Japan. Kabosu was a rescue dog and became a meme after Atsuko uploaded photos of Kabosu, including the one below, on her blog in 2010. pic.twitter.com/x5Kliw2DVf