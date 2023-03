Municipios piden la apertura de más centros de apoyo en zonas rurales

miércoles 29 de marzo de 2023 | 5:00hs.

A pocas semanas de la vuelta a clases, los municipios piden la apertura de más Centros de Apoyo Pedagógico. La idea es que no quede un único espacio en la zona urbana, sino que se sumen otros en zonas rurales o que funcionen de forma itinerante.



Es decir, que el docente comunitario pueda trasladarse hasta los barrios a realizar el acompañamiento a la trayectoria educativa.



En varias localidades ya solicitaron la ampliación de la carga horaria. En estos casos, buscarán ampliar la franja y extender la convocatoria a docentes voluntarios que se siguen sumando y se acercan para acompañar a los chicos.



En ese sentido, según detalló Ramón Ramírez, coordinador de estos espacios, los municipios que presentan mayor demanda son Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, Campo Grande, Oberá y Posadas. En este último caso se debe a la magnitud de la ciudad y que, al ser tan grande, aún no pudieron llegar a todos los barrios.



En ese contexto, Ramírez comentó a El Territorio: “Este año arrancamos en enero con 78 Centros de Apoyo y en febrero se sumó casi el total. Desde principios de marzo está funcionando el 100% y actualmente son 94 y 14 extensiones, distribuidos en todos los municipios. El último en sumarse en febrero fue Fracrán y nos piden dos o tres por localidad”.



Poco más de 2.500 chicos asistieron entre enero y febrero y estiman que pese a que aún no terminó el mes, la cifra será mucho mayor al cerrar marzo.



En la misma línea, agregó que años anteriores el nivel primario era el más recurrente por apoyo escolar, pero este año se igualó con el secundario.



En esos espacios se dictan contenidos de diferentes áreas y las asignaturas más requeridas son generalmente las troncales, que brindan herramientas para toda la trayectoria educativa, como Matemáticas, Lengua y Lengua Extranjera.



Equipo de articulación

“Con el equipo de articuladores de la Subsecretaría de Educación el trabajo es identificar a los chicos que están fuera del sistema educativo, los buscamos y los volvemos a vincular con la escuela. Desde el Centro de Apoyo lo que se hace es acompañarlos para reforzar los aprendizajes por medio de un trabajo de identificación y contención. Charlamos con la escuela de origen y con las familias y después lo que hacemos es acompañarlos a la escuela”, detalló Ramírez.



Tanto los docentes comunitarios como articuladores tienen contacto con escuelas cercanas de origen. En ese sentido, pidieron a las instituciones que tienen alumnos con trayectoria de baja intensidad o con riesgo pedagógico en alguna área, que se comuniquen para que los estudiantes refuercen en los centros.



“Tenemos un registro de chicos que gracias al apoyo pedagógico pudieron pasar de grado, de ciclo y levantar las materias que tenían pendientes. Muchos de ellos no tenían la posibilidad económica de acudir a un docente pago y el centro brindó gran respuesta a ese sector vulnerable”, sostuvo el coordinador al hacer mención al valor social que tienen estos espacios pedagógicos en las comunidades.



En ese marco, observó que entre febrero y marzo distintos espacios notaron el incremento en consulta por mesas de exámenes.



Acceso

“Los chicos se acercan hasta el Centro de Apoyo y allí junto al educador comunitario se organizan para trabajar en base a lo que necesita el alumno. En pocos casos, como en el Centro del Conocimiento, la tarea funciona por turnos ya que como no hay mucho margen de espacio, distribuyen horarios y días disponibles”, agregó.



Precisamente, se tratan de espacios administrados por el Ministerio de Educación de la provincia en conjunto con los municipios, donde desde enero los chicos pueden acudir de manera gratuita a recibir el acompañamiento escolar que precisan.



En los 78 municipios hay docentes voluntarios que prestan servicio. Desde la Subsecretaría de Educación les brindan un reconocimiento con valoración docente por el trabajo realizado.



“Aún muchos se siguen sumando para acompañar. En algunos casos dentro de las municipalidades también hay personal con formación docente, entonces también acompañan al educador comunitario a brindar las respuestas escolares”, contó.



Desde el año pasado también trabajan con estudiantes de formación docente que realizan sus prácticas en los centros. Algunos provienen de institutos y otros son estudiantes avanzados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Según comentó el referente, muchos de los que hicieron su experiencia pedagógica escolar allí, este año se sumaron como voluntarios.



“Destacamos la participación de maestros y profesores que se suman en cada lugar de la provincia. Más allá del docente comunitario a cargo del centro de apoyo, una de las fortalezas que tenemos son los docentes voluntarios de ambos niveles”, añadió Ramírez.



Y cerró: “Ese acompañamiento para nosotros es clave porque lo que generamos es un ambiente en donde niños, adolescentes y jóvenes se sientan parte importante y sobre todo que sean contenidos. Esa contención los acerca hacia sus dificultades académicas y los acompañamos a conectar con su proyecto de vida”.

En cifras

2.500Desde enero están abiertos los Centros de Apoyo. Ya asistieron más de 2.500 chicos y aún no están los datos finales de marzo, cuando la demanda fue mayor.

En junio estarían los resultados de las Pruebas Aprender

Las Pruebas Aprender en el nivel secundario se realizaron en octubre del 2022 y participaron más de 13.000 alumnos misioneros. En este contexto según comentó la subsecretaria de Educación, Rosana “Cielo” Linares, el Ministerio de Educación de la Nación informó que los resultados por provincia comenzarán a difundirse entre junio y julio.



En tanto, los detalles específicos de cada colegio en particular podrán ser vistos solamente por directores de la institución.



Fue un total de 483 escuelas secundarias entre estatales y privadas que participaron del operativo. La evaluación fue de dos materias clave: Lengua y Matemáticas.



Asimismo, se relevó el contexto social e institucional a través de un cuestionario destinado al director y otro a los estudiantes que permitió enriquecer el análisis de los datos.



El universo alcanzado es de cerca de 4.200 escuelas y 150.000 alumnos de todo el país.



En un principio, informaron que los resultados estarían en marzo, pero las fechas de corrección de los miles de exámenes se extendieron hacia el segundo semestre.



En primaria

En primaria, los resultados de las Pruebas Aprender 2021 habían mostrado resultados desfavorables en Lengua y Matemáticas. En tal sentido, a finales de 2022 se resolvió tomar una nueva evaluación de tipo muestral, es decir que no se evaluó a la totalidad de los estudiantes en ese trayecto. Participaron 4.150 estudiantes misioneros repartidos en 149 escuelas de la provincia, establecimientos tanto del sector público como del privado, de zonas rurales y áreas urbanas. Se espera que esos indicadores también se conozcan este año.