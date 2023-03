A punta de pistola robaron una embarcación en Montecarlo

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Un hombre que pescaba en el río Paraná, en cercanías de Bairuzú, denunció ante la Prefectura de Montecarlo haber sido víctima junto a su hijo de un violento robo de su bote, además de equipos de pesca el último viernes en horas de la tarde.



Según fuentes, transcurrían las 19.30 cuando los pescadores fueron abordados por dos personas desconocidas.



Mediante el testimonio de la víctima brindado a la fuerza de seguridad, este matutino pudo constatar que las dos personas fueron increpadas a punta de pistola y les robaron el canobote y todo su equipo de pesca.



Alfredo Hediger y su hijo Esteban estaban en el lugar para llevar a cabo una tradición que mantienen como familia.



Los dos decidieron acampar en cercanías del río Paraná para pescar durante la noche, como lo hacen habitualmente. Sólo que nunca imaginaron que durante su clásica actividad, podían llegar a ser víctimas de vandalismo.



Según relató la víctima, transcurría la tarde-noche cuando se encontraba en el canobote de nombre Pacú (que era del padre de la víctima). El hombre estaba con su hijo, a escasos metros de la costa.



Ya se estaba poniendo el sol, por lo que dificultaba ver a lo lejos con claridad. De repente ven un bote que se les acerca, los alumbra en la cara con una linterna y a punta de pistola los obligaron a bajarse de la embarcación.



Ante esta situación, padre e hijo no dudaron en hacer caso a lo que los criminales le ordenaron. Entonces, nadaron hasta la costa y caminaron unos metros hasta llegar al campamento.



A pesar de realizar la denuncia correspondiente aún no tuvieron respuestas y la víctima manifestó que en la jornada del sábado pudo observar que el canobote estaba en la costa paraguaya frente a la zona donde los emboscaron.



Según se supo en octubre del año pasado un pescador fue abordado en la misma zona de igual forma. Esta situación preocupa a los vecinos ya que en épocas de pesca muchos deciden ir al río con sus embarcaciones y ven que es zona liberada.



Los vecinos que viven en lugares lindantes al lugar aseguran que es zona de contrabando y no hay control alguno, más aún en los últimos tiempos, por lo que temen que se den situaciones similares a lo de los Hediger.



Ante esta situación también el presidente de la comisión del Club de Pesca, Raúl Radtke, dijo que “estamos muy preocupados por lo que le pasó al vecino y estamos juntando firmas desde la entidad para pedir más recorrido de la Prefectura , tal vez les falta más recursos o alguna otra cosa. Los socios constantemente bajan al río, tienen los papeles en regla, por lo que creemos también necesaria la seguridad para transitar el río”.