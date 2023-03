Buscarán destrabar las negociaciones en el Senado

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El oficialismo del Frente de Todos (FdT) y el principal bloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) buscarán esta semana destrabar las negociaciones para conseguir sesionar con temas de consenso y romper de ese modo los más de cuatro meses de inactividad del Senado.



Las recriminaciones sobre la responsabilidad de la inacción en la Cámara Alta se acentuaron en las últimas horas entre ambos sectores, pero fuentes de las dos bancadas mayoritarias no descartan retomar el diálogo para lograr una sesión entre miércoles o jueves con un temario acordado.



“La oposición tenía la directiva de no sesionar hasta que se termine el tema del juicio a los miembros de la Corte, su estrategia es que el Congreso no funcione, una estrategia de una dictadura”, dijo el jefe de los senadores del FdT, José Mayans.



Mayans admitió que el oficialismo ya no cuenta con el número necesario de senadores para lograr el quórum propio, por lo que es necesario el diálogo político.