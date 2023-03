Putin desplegará armas nucleares en Bielorrusia

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer que su país desplegará armas nucleares de corto alcance en el territorio de su aliado Bielorrusia en respuesta a la decisión del Reino Unido de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido.



Putin ya hizo anteriormente amenazas veladas de usar armamento nuclear en el marco de la guerra en Ucrania y las tensiones con Occidente, pero el despliegue de armas atómicas en un país limítrofe con Ucrania y la Unión Europea (UE) redobla la apuesta.



En una entrevista televisiva, también amenazó con ordenar el uso de obuses de uranio empobrecido en Ucrania si este país recibe ese tipo de armas de Occidente, y dijo que Rusia no hacía otra cosa que imitar a Estados Unidos.



“Aquí no hay nada inusual: Estados Unidos hace eso desde hace décadas: despliega armas nucleares tácticas desde hace mucho tiempo en el territorio de sus aliados”, declaró al canal Rossiya 24.



“Nosotros hemos decidido hacer lo mismo”, agregó, asegurando haber alcanzado un acuerdo con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.



“Hemos acordado con el presidente Lukashenko el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia sin violar el régimen de no proliferación”, dijo.



“El motivo es el anuncio de la viceministra de Defensa británica sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania, lo cual está vinculado de una u otra manera con la tecnología nuclear”, señaló.

Para fabricar bombas atómicas

El uranio puede utilizarse para fabricar bombas atómicas. Para ello, necesita ser enriquecido en centrifugadoras hasta niveles de entre 60 y 90%. El uranio empobrecido, o de bajo enriquecimiento, ronda el 3 o 4%, y es el que se usa para alimentar reactores. Rusia usó el territorio de Bielorrusia como escenario para enviar tropas a Ucrania, y los dos países aliados han mantenido estrechos vínculos militares.



Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, tres países de la UE y de la Otan. Al referirse a la cuestión de los obuses de uranio empobrecido, Putin destacó que Rusia dispone de un arsenal considerable de ese tipo de armas. “Rusia, por supuesto, tiene con qué responder. Disponemos, sin exagerar, de decenas de miles de ese tipo de obuses. Por el momento no los hemos usado”, declaró.