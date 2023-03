El candidato propone planificar Posadas con una mirada al 2050

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología, se presenta como candidato a intendente de Posadas, por el Frente Renovador. Destacó en primer lugar haber elegido colaboradores con mucho compromiso social, con mucha visión, con perfiles técnicos y profesiones multidisciplinarias, desde médicos, trabajadores sociales y turismo. Justamente el primer candidato a concejal es Ramiro Rodríguez Varela, actual subsecretario de Turismo. “Como eje de campaña hemos planteado llevar a la ciudadanía propuestas concretas para la ciudad. Posadas ha crecido muchísimo, se ha extendido, tiene nuevo desafío. Hoy la problemática de Posadas son los barrios, la dimensión, la extensión, entonces nuestras propuestas van enfocadas a esa nueva visión de ciudad. Entonces, proponemos un nuevo plan estratégico culminado el 2022 al 2050, con proyectos concretos que tienen que ver con una mirada integral en diferentes aspectos”.



Planteó que algunos barrios tienen los servicios y las infraestructuras resueltas, pero, por ejemplo, se busca brindar soluciones para agilizar el transporte desde los barrios al centro. “Hay barrios, pese a ser históricos, que continúan con problemas de agua, como el barrio Poujade. También pretendemos avanzar en mejorar y fortalecer nuestras comisiones vecinales”.



Además considera necesario avanzar hacia la coordinación a escala para solucionar problemas surgidos en el área metropolitana, incluyendo a Garupá y parte a Candelaria en la provincia y Encarnación, en Paraguay. “De nada sirve que la ciudad tome una decisión con respecto al ambiente, la seguridad, la infraestructura si no va acompañada de los otros municipios, si no hay una estrategia en común; hoy se necesita generar una agencia de coordinación entre estos municipios se necesita que definamos acciones y políticas concretas hacia dónde vamos a seguir creciendo cada uno”.



A modo de ejemplo, planteó la necesidad de abordar de manera conjunta desde la cuestión ambiental al dengue. “Lo mismo debemos avanzar con las problemáticas del tránsito, el centro por momentos es un caos y si no planificamos hoy, en el futuro será aún más complejo; tenemos que planificar la ciudad con una mirada al 2050 que es a largo plazo, pero ir resolviendo cuestiones cotidianas a corto y mediano plazo. Estoy convencido de que hemos avanzado muchísimo en infraestructuras y servicios en estos últimos años, con esta gestión se ha hecho muchísimo, pero tenemos que profundizar mucho lo social”.