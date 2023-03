Crece la presión sobre Hugo Ibarra: los nombres que suenan en Boca Juniors para sucederlo

sábado 25 de marzo de 2023 | 9:30hs.

Con un partido próximo a disputarse, en Boca Juniors se incrementan los rumores de una posible salida de Hugo Ibarra como entrenador y empezó la danza de nombres para sucederlo. El actual DT tiene listo el equipo con el que afrontará el debut por la Copa Argentina mañana, desde las 15:30, frente a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Centenario de Resistencia, Chaco. Sin embargo, ni el propio Negro sabe si continuará al frente del plantel sea cual sea el resultado.

“Es un partido de fútbol, muchachos. Nosotros vamos 100% con la idea de poner lo mejor y tratar de ganar, sin dudar. Después, lo que pueda pasar, pasará. No podemos pensar más allá de los 90 minutos. Si tienen información, habrá que preguntarle a la gente que la dio. Siempre pensé partido a partido, hacer el mejor trabajo como equipo. Después pensaremos en Barracas Central y todo lo que viene. Esa siempre fue mi manera de pensar”, fue lo que mencionó Ibarra en la última conferencia de prensa en la que deslizó la alineación titular para medirse ante el cuadro bahiense.



El técnico azul y oro se refirió en más de una oportunidad al agradecimiento para la directiva, como si se tratara de un discurso de despedida, lo que agitó la lista de posibles sustitutos. Los once elegidos serían Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

Con Juan Román Riquelme en España para disputar el Partido de Leyendas del Villarreal de España mañana, los encargados del seguimiento del tema son los integrantes del Consejo de Fútbol Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado. A diferencia de otras ocasiones en las que el reemplazante del técnico saliente surgió de la Reserva (ocurrió con Sebastián Battaglia por Miguel Ángel Russo y del propio Hugo Ibarra por Battaglia), ahora el entrenador no sería del riñón de la Ribera.

Hay tres nombres que picaron en punta para tomar las riendas del plantel boquense en caso de que la estadía de Ibarra no prospere: Gerardo Martino, José Néstor Pekerman y Diego Martínez.

El Tata se desvinculó de la selección de México luego de la participación en el Mundial de Qatar 2022, en el que el Tri fue eliminado en la fase de grupo. Actualmente se encuentra en Rosario a la espera de alguna oportunidad laboral, aunque no estaría del todo decidido a volver al ruedo a la brevedad, sin posibilidad de armar un plantel desde el inicio de la temporada y con un certamen tan importante como la Copa Libertadores a punto de comenzar. Un llamado de Riquelme puede ser fundamental para convencerlo.

Pekerman acaba de ser despedido de la selección venezolana tras algunas cuestiones que no salieron del todo a la luz. Desde la directiva vinotinto dejaron entrever que existieron manejos que no estuvieron a la altura del respeto que exige su elenco nacional y por eso lo desplazaron de su cargo (tomó su puesto Fernando Bocha Batista, quien pertenecía a su cuerpo técnico). José siempre tuvo como mimado a Riquelme desde su época como DT de la Selección Sub 20 y de hecho juntos se consagraron campeones en el Mundialito de Malasia en 1997. Además, convivieron en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con la Mayor, más el proceso de Eliminatorias que la antecedió.

El tercer implicado es el único que tiene trabajo, pero también es un hombre muy bien visto por el Consejo. Se trata del DT de Tigre, que ascendió al conjunto de Victoria a la Primera División y en el pasado pasó por las inferiores de Boca (conoce a varios de los actuales juveniles del plantel). Parece difícil ejecutar una salida del Matador teniendo contrato vigente, aunque no descartan entablar charlas con una directiva con la que Riquelme ha tratado en buenos términos en los últimos mercados.

Existen otros nombres que corren de atrás, aunque no sería descabellado que aparecieran en el radar del Consejo. Marcelo Bielsa parece un sueño imposible: el Loco sonó en varios conjuntos de Inglaterra y tendría decidido volver a dirigir en el Viejo Continente (pese a que quedó pendiente el interés del seleccionado uruguayo, que por ahora no definió su reemplazará a Diego Alonso o mantendrá al interino Marcelo Broli). El caso de Facundo Sava, reciente campeón de Copa Argentina con Patronato de Paraná, también es complejo porque acaba de firmar contrato con Cerro Porteño, al que clasificó a la Copa Libertadores. Finalmente, Alexander Medina, recién despedido de Vélez, puede llegar a ser una alternativa potable, aunque desde su entorno confiaron que buscará tomarse unos meses antes de volver a dirigir.