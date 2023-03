Pedro Sánchez se enfrenta a una moción de censura

miércoles 22 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Al presidente Pedro Sánchez, el único en la historia democrática de España que llegó a la Moncloa por la moción de censura que lideró en 2018 contra su antecesor, Mariano Rajoy, le tocó ayer protagonizar otra, aunque esta vez “del otro lado del mostrador”.



Como jefe del gobierno de España, enfrenta el segundo intento del partido de ultraderecha Vox de forzar su salida quitándole la confianza en el Parlamento.



Porque tal como hizo en 2020, Santiago Abascal, presidente de Vox, aplicará en el Congreso este mecanismo legal con la intención de poner fin al gobierno que lidera Sánchez.



No lo consiguió hace tres años y se cree que tampoco sumará los votos necesarios en el Congreso para que su moción triunfe luego de estos dos días de debate. La votación está prevista para esta tarde.



Esta vez, el candidato que lidera el cuestionamiento a Sánchez no es el mismo Abascal sino un economista académico y expolítico que no pertenece a su partido: Ramón Tamames.



Tamames, quien dentro de siete meses cumplirá los 90, meditó durante meses la propuesta de Abascal para convertirse en la punta de lanza de la moción de censura. Y finalmente la aceptó.“Me gustaría subrayar la valentía de Vox. Han sido valientes al presentarme a mí a esta moción”, dijo Tamames a la prensa española.



En España, para que una moción de censura prospere se necesita contar con la mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, que al menos 176 de los 350 diputados voten a favor de forzar la salida del presidente del gobierno.



Sin embargo, por lo que expresaron hasta ahora los distintos grupos parlamentarios en los días previos al debate, que comenzó este martes a las 9 de la mañana, la propuesta de Vox no lograría reunir los votos suficientes.