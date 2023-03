La demanda de queso excede el stock y los productores no dan abasto con las ventas

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La producción láctea de Misiones se va recuperando de a poco de los estragos que dejó la sequía del 2021-2022. Aunque el clima sigue siendo una incógnita para los colonos y la falta de lluvia afecta a los cultivos, este año no hubo un impacto tan significativo como tiempo atrás. Esto hizo que tanto cooperativas como productores particulares pudieran contar con pasto e insumos para el ganado, teniendo como resultado mejor producción de derivados. Sin embargo, la recuperación aún no es plena y en las chacras se hacen grandes esfuerzos para sacar el mayor provecho, tanto de las plantaciones como de los productos con agregado de valor.



En ese marco, la leche, y puntualmente el queso, es uno de los productos más buscados en las ferias francas. Sobre todo en esta época, donde muchas familias ya comienzan a adquirir los alimentos para la Semana Santa. Uno de los factores clave que produce esta búsqueda anticipada es la inflación y las posibles subas que puedan registrarse más cerca de las Pascuas. Es que debido a la poca oferta y la alta demanda, los lácteos subieron en los supermercados hasta un 40% en lo que va del 2023.



En ese sentido, y por todo lo planteado anteriormente, el stock de estos productos es cada vez más acotado. Los feriantes y cooperativas incluso ya reciben pedidos y reservas para el mes de abril, por lo que se anticipan buenas ventas en el sector.



Poco stock en cooperativas

Una de las cooperativas que mayor demanda tiene de este tipo de productos es la Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (Caul), conocida por la calidad y variedad de quesos, hechos con materia prima local. En diálogo con El Territorio, Fernando Da Silva, gerente de la Caul, explicó que “este año vienen muy bien las ventas, la demanda es impresionante, no estamos dando abasto con los quesos”.



“Se nota que la mayoría de los compradores se están preparando para lo que será la semana santa. Por eso nosotros de stock no tenemos nada, lo que se produce, se vende”, afirmó.



De la misma manera, en Pozo Azul, una de las actividades que genera un positivo movimiento económico y otorga valor agregado al trabajo en las chacras y a la materia prima, es la producción de queso. En dicho municipio son dos las cooperativas que se dedican a la producción de quesos. En total, elaboran más de 2.500 kilogramos de queso por mes, con muy buena comercialización.

Los quesos se producen por molde y se venden en gran cantidad en esta época del año. Foto: Carina Martínez

Si bien hace unos meses la producción de leche había disminuido, a la fecha la situación es buena, pese a que debieron incrementar los costos para mejorar así el precio del litro de leche a los productores. En este momento, aducen que dan abasto a la demanda.



“Hubo un momento que bajó la producción de leche, ahora estamos bastante bien, la pastura mejoró. La lluvia de seguido favorece a la producción de queso. Estamos sacando un queso de muy buena calidad, se está vendiendo mucho, en realidad no damos abasto. Pero podríamos producir mucho más si tendríamos más productores vendiendo leche”, indicó Héctor Schmith, presidente de la Cooperativa de Servicios Azul de Pozo Azul.



En este caso elaboran de entre 1.400 a 1.500 kilos de queso al mes ya que cuentan con 7 productores tamberos que llegan a sacar entre 14 y 15 mil litros de leche al mes, con un valor de $60 el litro.



En el caso de la cooperativa de Polvorín, han notado una considerable disminución en la disponibilidad de materia prima, que a la fecha es la mitad de lo que normalmente disponen. “En cuanto a la venta venimos muy bien, se habla muy bien de nuestra calidad en quesos. Lo que sí mermó mucho es la cantidad de leche. De elaborar 14 mil litros por mes, este mes llegamos solo a 8 mil litros, eso hace que no podamos cubrir la demanda”, señaló Karina Ostapiuck a cargo del área de producción de quesos de la cooperativa de Polvorín.



En ambos casos los incrementos en el precio por kilo de queso se debe a la inflación y la necesidad con ello de aumentar el valor del litro de leche al productor.



De igual manera, Cristina Silva, de la cooperativa Sarandí productora de quesos, afirmó que “toda actividad agropecuaria sufre y no es viable si el agua no es suficiente”.



“La lechería no escapa a eso en sus dos etapas, tanto la producción primaria como la etapa de industrialización puesto que cada 1.000 litros de leche procesada demanda 5.000 litros de agua”, añadió.



Lácteos en las ferias francas

Se prevé que la venta de productos lácteos tenga un repunte de precios cerca a las fechas de semana santa. Por ello, los que se dedican el rubro no solo sufren las consecuencias de la falta de lluvia, sino también de la inflación.



En este sentido, este medio realizó un relevamiento en la feria franca de Jardín América, sitio de reunión de varios productores locales y de municipios cercanos para ofrecer leche, queso, frutas y verduras frescas. Al referirse a la producción láctea, Silvina Scheverman precisó que tiene buena salida lo que ofrece. “La ricota por ejemplo es algo muy solicitado, el queso también es requerido y la leche cuesta un poco más pero se vende”, dijo. A esto añadió que el queso casero ya viene con pedidos para la semana santa.

La producción láctea es una de las más importantes de la provincia.

Entre lo solicitado por los clientes, Silvina ofrece cada día de feria aproximadamente 5 kilos de queso y misma cantidad de ricota, además de unos 20 litros de leche. Y brindó algunos precios: la ricota vende a 1000 pesos el kilo, el queso a 1.400 y la leche a 250 pesos el litro. “El combustible es lo que más golpea al productor para venir a feriar desde la colonia y las subas que se dan en la mercadería influye mucho el tema de la nafta”, acotó.



En cuanto a lo que fue la sequía la jardinense mencionó que sí tuvo incidencia, porque no hubo pastura para los animales e incluso tuvieron que acarrear agua. “En la chacra tenemos un pequeño arroyito pero se secó, por eso debíamos llevar de otro lado el agua para las vacas”, contó.



A pesar de los momentos difíciles que atravesó por la falta de lluvia, Silvina dijo que mejoró con las últimas precipitaciones y se muestra optimista que se venderá más cuando se acerque la semana santa en la cual no se suele consumir carne roja.



Por otro lado, Higo Kaelin es un feriante que se ubica en la Municipalidad de Jardín América con sus productos, y ofrece verduras, miel y lácteos. Sobre la leche de vaca, expresó que la gente busca lo fresco que llega de la chacra y tuvo que subir el precio a mediados del mes pasado. Antes, se ofrecía el litro a 150 pesos y ahora vale 200.



Al hacer mención a la sequía en verano se refirió a que tuvo impacto negativo en la producción, debió buscar agua para dar de beber a los animales y más aún porque la vertiente que tiene se secó. “La idea en un futuro es hacer un reservorio de agua, para no pasar la misma situación pero es mucha inversión y hay que juntar la plata”, acotó. A esto dijo que hacer la excavación sale alrededor de 300.000 pesos.



Asimismo, en Puerto Leoni reside el productor Alfredo Strieder, quien mencionó que vende entre 30 y 35 kilos de queso por semana. Cuenta con clientes fijos y agregó que es notable el aumento de pedidos de cara a Semana Santa. “Es increíble porque todo el año hago queso casero, hay gente que pide solo para pascua pero nosotros respetamos al cliente que siempre están, por lo tanto no puedo tomar pedidos nuevos”, manifestó.



En referencia a la inflación, Strieder dijo que la bolsa de alfalfa para alimentar a los animales costaba 1800 pesos antes, mientras que ahora cuesta 2800. Por lo tanto, el kilo de queso también aumentó: a fin de año de 2022 se pagaba 700 pesos y ahora está 1000 pesos.

Con la información de corresponsalías Jardín América, San Pedro y El Soberbio