Morales será candidato a presidente por la UCR

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, confirmó que se presentará como candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical (UCR). Así lo confirmó en el segundo día de la ExpoAgro 2023.



“Confirmo que seré candidato a presidente de todos los argentinos por una UCR fuerte”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa. Junto a Ricardo Buryaile, Gustavo Posse y Julio Cobos, Morales también habló sobre la crisis económica, en la política y en el campo.



“Cuando nos hagamos cargo del gobierno el primer plan es poner en marcha un programa macro para resolver la inflación, además de la unificación de tipo de cambio”, aseguró Morales.



Asimismo, manifestó cuál es el verdadero problema de la economía, según su análisis: “Lo único que saca a los pobres de la pobreza es la producción y el trabajo, y no los planes sociales. Grabois y Pérsico tendrían que dejarse de joder, mirarse a la cara y decir que fracasaron”.



Con relación a la situación actual del campo, Morales hizo hincapié en el conflicto que vive el sector por la falta de medidas del Gobierno Nacional: “El campo, el productor tiene que tener reglas claras. No es sólo en el núcleo, el cambio climático es en todo el país y ya perdieron más del 50 por ciento de la producción”.



Ante eso, señaló que tanto el campo como la energía son dos potenciales fundamentales para el crecimiento del país y por este motivo cuando “ingresen como fuerza política” darán batalla para incrementarlos.



Otro de los puntos importantes que tocó el gobernador en la conferencia de prensa es la imagen política de la oposición y después de confirmar su candidatura por la UCR sostuvo: “Tenemos un programa de gobierno casi listo, algo que no pasó en 2015. Estoy muy contento porque se está trabajando bien”.



“Le pedimos al pueblo que piense que la única fuerza política de reemplazar el Frente de Todos y de gobernar de verdad este país es Juntos por el Cambio”, continuó Morales.