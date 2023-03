Copa Argentina: River impuso su jerarquía y goleó a Racing de Córdoba

miércoles 08 de marzo de 2023 | 23:36hs.

River tuvo anoche un prometedor debut en la Copa Argentina ante Racing de Córdoba, al que goleó por 3-0 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para meterse en los 16avos de final del certamen.



En el primer tiempo, el conjunto de Martín Demichelis logró hacer un inicio en el que prácticamente se jugó en campo cordobés. Sin embargo, pese a la gran movilidad de Nacho Fernández, le costó generar peligro en los últimos metros y recién logró crear situaciones a través de Miguel Borja y de media distancia, cuando obligó al esfuerzo a Leonardo Rodríguez promediando la etapa.



Aunque para entonces el dominio millonario ya no era tan claro. De hecho, en una gran jugada de contra Ezequiel Centurión debió taparle un mano a mano a Franco Coronel.



Pero a los 44’ fueron los de Núñez los que se iluminaron. Santiago Simón envió para Elías Gómez a la izquierda y su centro fue anticipado por Borja con un toque que se convirtió en el primero.



El mismo Borja, encendido, puso en aprietos al comienzo del complemento a Rodríguez. Y a los 12’ aumentó Lucas Beltrán con un remate por sobre el arquero tras un gran pase profundo de Nacho.



En lo que siguió, y pese a la contundencia millonaria, si el resultado no se abultó aún más fue claramente por la figura de Rodríguez. También se interpuso ante los intentos de afuera de Esequiel Barco y el ingresado Pablo Solari.



A los 23’, River encontró el tercero cuando Leandro González Pirez cabeceó al primer palo un córner desde la izquierda. Después, lo único que podría reprocharse el vencedor fue su escasa capacidad de aumentar la brecha, porque chances no le faltaron. A Borja lo frustró el travesaño y luego tanto a él como a Marcelo Herrera y los ingresados Agustín Palavecino y Franco Alfonso, el arquero Rodríguez.



Igual, hacía rato que River se sabía vencedor en una noche que le sirvió para consolidar sus puntos fuertes y ganar confianza para lo que viene.



Lo espera en la siguiente instancia el vencedor del duelo entre Talleres de Córdoba y Chacarita.