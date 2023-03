Junto a Bolsonaro, Trump se erige como salvador de EE.UU.

lunes 06 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El ex presidente Donald Trump se proclamó como el único capaz de salvar a Estados Unidos de los “belicistas” demócratas y de los “tontos” de su propio Partido Republicano, al hablar en un foro ultraconservador en el que el ex mandatario Jair Bolsonaro advirtió que “su misión aún no ha terminado” en Brasil.



Entre ovaciones y aplausos, los ex residentes estadounidense y brasileño pronunciaron discursos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cpac), en una localidad aledaña a Washington.



Como candidato a la nominación republicana para las elecciones de 2024, Trump no dejó títere con cabeza.



Estimó que Estados Unidos está de rodillas y que los estadounidenses deben librar “una lucha épica para rescatar” al “país de las personas que lo odian y quieren destruirlo por completo”, informó la agencia de noticias AFP.



“Teníamos un Partido Republicano que estaba gobernado por raros, neoconservadores, globalistas, fanáticos de una frontera abierta y tontos”, afirmó, mencionando por sus nombres a algunas personalidades republicanas.



En su opinión, los estadounidenses estaban cansados de “dinastías políticas arraigadas en ambos partidos, de intereses especiales podridos, de políticos amantes de China” y de partidarios de “guerras extranjeras interminables”.



“Vamos a tener una Tercera Guerra Mundial si algo no ocurre pronto”, advirtió Trump, quien desaprueba la ayuda militar estadounidense a Ucrania.



“Soy el único candidato que puede hacer esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial”, aseguró.



En casi dos horas de discurso hizo un repaso de sus temas recurrentes, como el resultado de las presidenciales de 2020 que perdió ante el presidente demócrata Joe Biden, y que él considera fraudulento.



Arremetió contra los fiscales de “izquierda radical” en un momento en el que podría ser llevado ante la justicia por las victimas del asalto al Capitolio cometido por sus simpatizantes en enero de 2021.



Bolsonaro se sumó

Durante la convención la sala estuvo semivacía pero se llenó cuando Bolsonaro y Trump subieron al escenario. La otra estrella de la Cpac fue Bolsonaro, quien afirma mantener una relación “excepcional” con Trump. “En este momento doy gracias a Dios por mi segunda vida y también a él por la misión de ser presidente de la República por un mandato, pero siento, en el fondo, que esta misión aún no ha terminado”, afirmó ante un público que lo vitoreaba.



Su “segunda vida” empezó tras el apuñalamiento de 2018 que le dejó secuelas por las que tuvo que ser hospitalizado varias veces, una de ellas en Florida, en el sur de Estados Unidos, adonde llegó en diciembre, antes de la investidura de su sucesor izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.