Alberto: “Mi aspiración no es ser reelecto”

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente afirmó que su mensaje en la Asamblea Legislativa buscó “romper un cerco mediático que tapa muchos logros” del gobierno nacional, y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue “como andar en un pantano”.

“No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo pero hicimos lo correcto”.

Fernández lamentó que el Congreso no haya aprobado el proyecto de reforma judicial que envió al principio de su gobierno. “Hay un conflicto de intereses con la Corte Suprema. Yo mandé un proyecto de reforma de la Justicia que se aprobó en el Senado y luego durmió en Diputados. No es que no hice nada. La oposición mantiene a esta Justicia porque les asegura impunidad”, remarcó en una entrevista con C5N.

El presidente pidió a los argentinos que voten al Frente de Todos (FdT) y aseguró que su mayor aspiración no pasa por “ser reelecto” sino por garantizar la victoria de la coalición gobernante.

“Lo único que le pido a los argentinos es que no voten a la oposición y que elijan a los candidatos del FdT que tiene que estar unidos. Bienvenidos que todos los que quieran ser candidatos se presenten en una Paso. El candidato lo tiene que poner la gente”.