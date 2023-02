El Licha calla la critica con su juego

sábado 25 de febrero de 2023 | 10:05hs.

Habían pasado sólo dos partidos y algunos preguntaban ya si Lisandro Martínez tenía futuro en el Manchester United. En cuestión de meses, el jugador campeón del mundo con Argentina se ha consolidado como una piedra angular en la lucha que mantiene el United por cuatro trofeos. Y se ha convertido en uno de los defensores más dominantes en la Liga Premier inglesa.

“Al comienzo, en Argentina, fue lo mismo”, dijo Martínez acerca de las dudas. “Pero es normal, porque en el fútbol no es muy común jugar de central con mi estatura”. Martínez, de 1,75 metros, fue considerado muy bajito para esa posición en la Premier. Y en agosto, una derrota por 4-0 ante Brentford fue tomada por muchos como la evidencia más clara de que el defensa no podría con la misión.

Jamie Carragher, exzaguero central de Liverpool y actual comentarista deportivo, describió la altura del argentino como un “gran problema" para Erik ten Hag, técnico del United. “No puedo controlar eso, es simplemente una opinión”, dijo Martínez, “Entiendo cuando la gente dice eso. Me demuestran quiénes son. No es problema mío”. El United pagó casi 58 millones de dólares para fichar a Martínez el año pasado, procedente del Ajax e identificado por Ten Hag como una parte clave de su reconstrucción en Old Trafford.

Ambos trabajaron juntos durante tres años en el club holandés, y la capacidad de Martínez para salir jugando con la zurda era considerada vital en los planes del nuevo estratega. Pero la atención se centró en su estatura, más que en su talento con el balón, tras derrotas consecutivas de los Red Devils en los primeros dos cotejos de liga, incluida la humillación en el feudo de Brentford. Martínez no fue sólo objetivo de los ataques de los jugadores rivales, sino de los críticos.

“Fue duro, desde luego, porque uno no quiere tener un comienzo así”, dijo. “El resultado fue duro, la forma en que perdimos. La actitud fue muy mala. Pero el equipo cambió directamente la mentalidad. Dijimos: ‘Bueno, estamos en el suelo, pero tenemos algo que demostrar. Hay que pelear de nuevo'. A veces es bueno ver las cosas malas y tener luego una transformación en la cancha". Pocos habrían esperado que el United siguiera en la pelea en cuatro torneos distintos tras aquel comienzo desalentador.

El jueves, el club inglés eliminó al Barcelona de la Liga Europa, al imponerse por 2-1 en el partido de vuelta en Old Trafford. El domingo, el Man U puede ganar su primer trofeo de la temporada, si vence a Newcastle en la final de la Copa de la Liga inglesa en el estadio Wembley.

Tercero en la Premier, el United también tiene posibilidades de coronarse ahí. Y en la Copa de la FA, ha anclado ya en la quinta ronda.

Si bien Ten Hag valora las cualidades técnicas de Martínez, es su espíritu de lucha el que ha ganado el corazón de los aficionados.

“Y los argentinos somos siempre así, somos apasionados”, explicó Martínez. “El fútbol para nosotros es todo, así que por eso siempre tratamos de darlo todo. Recuerdo que, de pibe, cuando era realmente pequeño, 4 o 5 años, empecé a pelear y a llorar cuando perdía, así que es algo que llevamos en la sangre y en el corazón. Es nuestra cultura”.