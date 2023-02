Clamor y rebeldía en la disputa electoral

domingo 19 de febrero de 2023 | 6:00hs.

La política y la economía argentina transitan por momentos de gran turbulencia y esta vez también comparten el mismo derrotero. A seis meses de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) la suerte está echada para el oficialismo y la oposición. Es decir, se llegó a un punto de no retorno y se deberá actuar con rebeldía y decisión para resolver lo pendiente. El oficialismo nacional está tan apremiado por la economía como por la necesidad de reagrupar a sus tropas y proteger a Cristina Fernández, su principal líder. En la oposición hay muestras de rebeldía como ocurre con algunos dirigentes del radicalismo que lanzaron el desafío de recuperar la memoria del manejo del poder, para no ser una sombra del PRO (Propuesta Republicana) en la sociedad que conforman con Juntos por el Cambio. Otras de las socias, Elisa Carrió, ya anunció que competirá en la interna presidencial en la que además se proyectan Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En tanto, la tercera fuerza política comandada por Javier Milei transita por un momento delicado tras acusaciones de una expresidenta juvenil de la agrupación, que planteó que los líderes libertarios arman las listas de candidatos sólo por guita o por sexo. Desde el comando de campaña del economista dicen que son operaciones porque no paran de crecer. Por lo que se observa, en el país se anticipa una dura batalla política de cara a las elecciones presidenciales 2023. Se sabe que hay dos o tres instancias: como se dijo las Paso el 13 de agosto, luego la general 22 de octubre y como se prevé segunda vuelta el 26 de noviembre.

En paralelo, se irán definiendo muchas elecciones provinciales como las del pasado domingo en La Pampa, donde comenzó ganando la interna la Unión Cívica Radical (UCR) con la esperanza de tener más peso en la pelea interna que libra con PRO en Juntos por el Cambio. Tanto para las elecciones generales como en las provincias que decidieron adelantar los comicios, los líderes de cada espacio junto a sus colaboradores están en el armado de estrategia electoral, es decir un plan general para llevar a cabo para luego concebir la campaña como una gran obra colectiva. Pero el primer paso es resolver cuestiones internas, para lo cual también deben desplegarse diversas tácticas. Es lo que están haciendo todos los sectores, intentando definir tácticas y estrategias para sobrellevar las turbulencias.

Mesa con volumen político

En el oficialismo nacional, el primer desafío a resolver es tratar de hacer honor al espacio que los nuclea, es decir el Frente de Todos. Para las elecciones presidenciales que les permitieron obtener el triunfo presidencial, primero lograron estar unidos todos los sectores: movimientos sindicales, sociales y políticos, que hizo surgir al frente. Pero las diferencias internas y en la lucha por conservar o ampliar espacio territorial y de poder generaron dispersión.

Por eso el jueves se concretó lo que podría considerarse el primer ensayo de una tregua electoral. Ello surgió además desde que el kirchnerismo y el massismo le hicieron un movimiento de pinzas en la provincia de Buenos Aires al presidente, apurando una reunión política en ese territorio, para encarar el proceso electoral. En consecuencia, desde el PJ central que conduce Alberto Fernández no les quedó otra que aceptar y llamar a una mesa nacional.

Se habló y operó mucho sobre el tema ninguneando a la reunión, sobre todos los medios nacionales afines a Juntos por el Cambio, que no iba a ir nadie de peso, que no servía para nada, etc. Pero, a medida que iban ingresando los pesos pesados del Frente de Todos a la sede de la calle Matheu 130 de Caba, los medios dejaron de subestimar por un rato y se pusieron a informar sobre el encuentro. Fue una reunión con volumen político que no tenía el espacio desde hace mucho. Fueron en total 33 dirigentes peronistas que se sentaron a discutir estrategia electoral en el primer encuentro partidario. En cinco horas, no se habló de candidaturas, aunque estaban presentes tres de los posibles candidatos del Frente de Todos como el caso de Alberto Fernández y los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El kirchnerismo quiere que la vicepresidenta Cristina Kirchner se postule a presidenta y por tal razón y mientras esperan respuestas, postergaron la definición sobre candidaturas.

Como en toda reunión de peso, hubo chisporroteos, en un encuentro donde estuvieron además presentes Máximo Kirchner, intendentes bonaerenses, sindicalistas de peso, gobernadores, entre otros. No fue una reunión de camaradería, ni de protocolo ni para la foto. Fue una reunión netamente política, donde se dijeron las cosas que se tenían que decir, y como síntesis se puede sostener que la gran participación fue porque los une el espanto de que pueda volver la derecha a gobernar el país. Destacaron el valor de la unidad para ser competitivos en la contienda electoral.

Se instó que el gobierno mejore la situación económica, bajando la inflación. Catarsis, unidad, planificación, acción política en el territorio, buena reunión, candidaturas fueron algunas de las palabras que más trascendieron de voceros de la reunión de todas las facciones presentes. Más allá de la buena voluntad de los presentes, y de alguna chicana que le hicieran a Alberto Fernández para que defina si va por su reelección, se sabe que en los tiempos preelectorales sube la tensión y se potencian las operaciones.

Lo único que saben en este espacio político es que para tener algunas chances deben seguir juntos y bajar la inflación, que esta semana acumuló el 100% en los últimos 12 meses, al haber templado el índice mayorista el 6,5 por ciento en enero. Dicho en otros términos, los precios mayoristas repercuten sobre los precios no regulados, que en provincias como Misiones son los más frecuentes porque pese al intento desde la Nación de establecer precios máximos, los comercios que no pertenecen a las grandes cadenas o los que corresponden a los barrios, los determina el sector privado y en consecuencia los valores siempre son más elevados y claramente afectan a los sectores de menor poder adquisitivo, que justamente son los principales votantes del Frente de Todos; de allí, que dentro del propio espacio, reclaman medidas concretas para bajar los números de la inflación.

Intento de rebeldía

Observando este momento del oficialismo, en Juntos por el Cambio también se libra una batalla interna. En ese espacio compartido, el radicalismo intenta rebelarse ante el PRO, recuperar memoria e ir en busca del poder. Tal idea se potenció ante un primer triunfo conseguido en internas. El diputado nacional por la UCR Facundo Manes considera que el espacio al que pertenece debe marcar mayor presencia en el país y según sus propias palabras, no ser un furgón de cola del PRO. Es decir, llamó a la UCR a mostrar más rebeldía, recuperar la autoestima para liderar una nueva coalición incluyendo a los sectores populares.

Como se indicó, el primer triunfo interno conseguido el domingo en La Pampa, le da al radicalismo un nuevo impulso. El presidente del partido radical, Gerardo Morales, quien viene ratificando su aspiración presidencial, también entiende que son los radicales quienes deben encabezar el proyecto de Juntos por el Cambio. En tal sentido se mostró crítico al sostener que el radicalismo debe salir del segundo plano o que lo traten como palomas, en relación a que, del otro lado, están los halcones dispuestos a cazarlos.

Morales, además de mostrarse molesto cuando se le consultó si acompañaría en una eventual fórmula con Mauricio Macri, planteó al contrario su anhelo de que incluso Horacio Rodríguez Larreta sea su compañero de fórmula. Al parecer tal posibilidad estaría muy lejos de concretarse, porque Rodríguez Larreta ya estaría decidido a anunciar la próxima semana de manera formal su ambición de disputar la presidencia en 2023. En medio de esta puja, se producen fuertes cortocircuitos en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Salta por ahora. En esas provincias hay una feroz pelea por el liderazgo interno, que ponen en riesgo la unidad del espacio, al que se suman las disputan que libran Rodríguez Larreta y la también aspirante a la presidencia Patricia Bullrich.

El problema de Cambiemos, mientras potencian el internismo, es que están perdiendo día a día mucho caudal de apoyo que se empieza a reflejar en las encuestas. Recientemente Poliarquía, empresa cercana al poder económico y a la oposición, dejó mudo al mercado al afirmar que en la zona centro del país, donde Macri era imbatible, hoy los estudios señalan que Milei encabeza la intención de votos en varias provincias, donde también crecen los espacios provinciales. Mientras los dirigentes de Juntos por el Cambio siguen subestimando la situación, Milei, los espacios provinciales y el peronismo no paran de crecer.

También en Misiones

El radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio, consiguió en Misiones ser el espacio que encabece la fórmula a gobernador y obtener cuatro lugares expectantes en la lista a diputado provincial. Ahora falta determinar quién lo ocupará. Como posible candidato a gobernador el diputado nacional Martín Arjol es quien correría con más ventajas ante el diputado provincial Ariel Pianesi. Entre las dos opciones deberá resolver la convención radical el 26 de febrero. Del mismo modo se esperan definiciones del PRO Misiones para saber quién será el candidato a vicegobernador y de Activar, cuyo candidato encabezará la lista de diputados.

Las inscripciones

El Frente Renovador de la Concordia, que gobierna la provincia, saldrá a la cancha con un total de 32 partidos, logrado con la gestión y respaldo de la conducción. Ello demuestra un mayor potencial y alejados de los espacios nacionales, avanza en proyectos y concreciones sacando serias ventajas al tener los candidatos presentados y caminando la provincia, junto a los más de 400 sublemas que conformarán la oferta electoral. Ello ocurre mientras los demás espacios aun no terminan de definir candidatos y menos propuestas.

Por el lado de la oposición misionera, Juntos por el Cambio fue uno de los espacios que ratificó que se presenta como frente electoral, al inscribirse en el plazo dispuesto por el Tribunal Electoral de Misiones. También se anotaron el Frente Amplio con dos partidos políticos y, respondiendo al espacio nacional Frente de Todos, acordaron la conformación de un frente que se llamará La Fuerza de Todos, conformado por cinco partidos.

A nivel municipal quedaron inscriptos el Partido Verde de Puerto Iguazú y a nivel provincial, Por la Vida y los Valores, Partido Demócrata, Partido de Integración y Militancia, y Partido Obrero.

Visita presidencial

El presidente Alberto Fernández estuvo en Misiones este año, en menos de 45 días, en dos oportunidades. Llegó a la tierra colorada el 4 de enero para dejar inauguradas viviendas en el barrio Itaembé Guazú y el viernes, para poner en marcha la ampliación del módulo de Farmacia y Bioquímica, de la Universidad Nacional de Misiones. En la ocasión anunció la creación de cuatro escuelas técnicas y obras para universidades de la provincia.

En su discurso, puso mucho énfasis en un Estado presente, ya que se había recordado que la obra inaugurada se había paralizado durante la gestión de Mauricio Macri y se volvió a planificar y concretar, en la actual gestión. Alberto Fernández destacó la educación pública y sostuvo que es un espacio que permite generar el proclamado fenómeno de la movilidad social ascendente. Por eso valoró y resaltó el enfoque político que tiene Misiones, en la economía del conocimiento -que genera mayor empleo y crecimiento- y de estar desarrollando planes contemplando el uso de las nuevas tecnologías, además de quedar sorprendido por el proyecto Silicon Misiones. Justamente, para comercializar la innovación producida en Misiones -como ya se hizo con Nación-, ahora está prevista una misión comercial con el gobernador de Río Grande do Sul, como destacaron por igual el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

Asistencia para la producción misionera

Apenas culminó la visita presidencial, el gobernador acompañado por el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, tomaron un vuelo a Buenos Aires para concretar dos importantes encuentros. Uno con el ministro de Economía, Sergio Massa, para repasar los avances de la reglamentación de la zona aduanera especial y, sobre todo, para la firma de un acuerdo con la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. El convenio habilita una línea de crédito para Misiones. Se trata de un plan de financiación por 7.500 millones de pesos, destinados a las industrias de la yerba mate y la foresto industria. Rápidamente sectores como el Inym, destacaron la importancia de este convenio para el sector. A ello se suma, la entrega desde la Provincia para los agricultores de herbicida orgánico y fertilizante, apuntando al reemplazo progresivo del uso de agroquímicos.

A su vez, la semana culminó con el envío del primer embarque exportador cargado de té y pasta celulósica, desde el puerto de Posadas. Para este histórico momento, llegó ayer el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

De esta manera, la producción misionera tiene una nueva logística y salida al mar. Con ello, la tierra colorada suma herramientas para ser más competitiva y generar más empleos.