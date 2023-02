Beitia se destacó en las series de la Clase 2 del TN

sábado 18 de febrero de 2023 | 20:06hs.

La primera fecha del Turismo Nacional sigue su ritmo en el Autódromo de Alta Gracia en Córdoba y los misioneros cumplieron hoy una buena actuación en las series de la Clase 2.

El posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) fue el mejor representante de Misiones ubicándose en la 3ª posición en la segunda serie y largará la final dentro de los diez primeros. Las finales tendrán lugar mañana al mediodía y se podrán ver por la TV Pública desde las 11.

“Estoy muy feliz por este inicio de temporada. La verdad tengo que destacar el trabajo del equipo porque estamos competitivos. La serie fue pareja y pude aprovechar el abandono de Conci para avanzar un lugar. La final será exigente y el objetivo será apostar al ritmo del auto, aprovechando las opciones de sobrepaso que se presenten. Confiamos en el potencial del auto y ojalá podamos avanzar”, expresó Iñaki, muy feliz al cierre del sábado”, expresó Iñaki, feliz con el resultado parcial.

Otro que anduvo bien fue el obereño Martin Blasig (Toyota Etios), quien quedó en la 7ª posición de la primera serie. “En la vuelta uno me pegaron feo, me doblaron el parante y el zócalo, perdí un par de posiciones, después pude recuperarme y terminar séptimo. Mañana largamos 20” así que vamos concentrados en avanzar” afirmó Martin Blasig.

Por último, Bautista Bustos (Toyota Etios) tuvo un sábado para el olvido y tuvo que abandonar en la primera serie de la Clase 2. “Cuando salí a la clasificación se me iba mucho de cola en todos los sectores, en la curva uno se me puso de costado apenas abrí la vuelta, intenté seguir, pero al llegar a la segunda curva no lo puede controlar al auto y me despisté, no pude volver a pista. Para la serie volvieron un poquito para atrás y más o menos se encontró el auto, hice una linda largada y avance dos puestos, antes de llegar a la chicana empiezo a notar que al auto le faltaba un poco de potencia, saliendo de la chicana vi que veníamos perdiendo presión de aceite y decidí parar para no romper el motor”, explicó Bautista.

Facu complicado en la C3

Mientras que Facundo Bustos (Toyota Corolla) clasificó con la Clase 3 y quedó en la 37ª posición, debido a que rompió el motor en los entrenamientos y tuvo que salir a clasificar con un impulsor de repuesto y con 30 kilos de lastre.

“Hicimos buen trabajo en el primer entrenamiento, muy lógicos los tiempos. Cambiamos algunas cosas para probar en el segundo, pero se nos rompió el motor. Salimos a clasificar con el motor de repuesto y 30 kilos de lastre, así que fue muy complicado para nosotros. Mañana vamos a tratar de recuperarnos en la serie” comentó Facundo.