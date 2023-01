La Línea 137 tuvo 47 llegadas a tiempo que evitaron tragedias

domingo 22 de enero de 2023 | 6:05hs.

Uno de los principales espacios destinados al abordaje de la problemática de la violencia de género en Misiones es la Dirección General de Violencia, encargada de la Línea 137. A través de los distintos profesionales que completan el equipo interdisciplinario que brindan los 365 días del año y las 24 horas del día un arduo trabajo de contención y asistencia para víctimas de violencia, sea cual sea la manifestación en la que se represente el maltrato hacia una persona. Es por ello que año a año –llevan más de nueve en funciones– toman contacto con innumerables historias en las que en muchos casos una asistencia a tiempo salvó una vida.

Carolina Caspary, titular del área, remarcó que el año pasado tuvieron “47 llegadas a tiempo que podrían haber terminado en situaciones muy complejas. Un número importante y que es importante que la gente lo sepa. La verdad es que nosotros tenemos un equipo que si llaman en situaciones de emergencia, vamos a estar ahí. Incluye, obviamente, detenciones del agresor en el momento crítico. Recibimos casos muy complejos del año pasado”.

Pero para que ello funcione como debe ser es de vital importancia el trabajo en red en el que también se ven involucradas las distintas comisarías y los distintos juzgados intervinientes

También remarcó que las intervenciones no sólo se dan exclusivamente por una agresión física. Se trabaja también con “violencia psicológica, sexual, económica y con cualquier otro tipo de hostigamiento”.

“Creemos que existen cada vez más políticas públicas. Desde la creación del puesto de directora general creemos que estamos haciendo un aporte positivo en lo que es atención a la violencia de género familiar. Sí, obviamente, que esté faltando mucho más trabajo, porque te das cuenta a raíz de lo que va sucediendo”, añadió Caspary.

También señaló que “en materia de política pública respecto a la temática Misiones es vanguardia. Fijate que fue de las primeras provincias en traer la Línea 137. Fue la segunda a nivel nacional y la está sosteniendo. Con la Línea 137, cuando cumplíamos nueve años de funcionamiento, habíamos hecho un balance y teníamos 181.000 intervenciones. Eso es un montón”.

Acompañamiento

Entre las actuaciones en las que se involucran quienes conforman la Línea 137 se hace mucho hincapié en el acompañamiento. El asesoramiento constante en radicar la denuncia ante algún tipo de violencia sufrida. Además, el apoyo también se ve reflejado en las distintas terapias que la víctima tiene con el equipo interdisciplinario.

“La mayoría de los casos siempre vuelven a llamar o vienen a pedir ayuda. La comunicación continúa hasta que se solucione mínimamente teniendo las medidas cautelares”, citó.

Al ser consultada por si el número de medidas cautelares que se ordenaron durante 2022 fue mayor o menor al del año anterior, Caspary respondió: “Eso es muy relativo. Cuando hablamos de violencia siempre depende del caso”.

Y volvió a insistir en el trabajo de acompañamiento: “Lo primero que hacemos cuando la víctima decide realizar la denuncia es comentarle cómo es nuestro trabajo, porque algunas desconocen, otras conocen a medias o no tienen la mejor de las informaciones. Entonces, aclarar las dudas que tiene, como por ejemplo ‘si me voy de mi casa pierdo la casa’. Hay que explicarle que no es así. Nosotros siempre apuntamos mucho a que las personas que trabajan en esta temática de violencia de género tienen que estar preparadas”.

Otra de los abordajes en los que más se trabaja es en la prevención. Sobre esto, Caspary sostuvo que desde la dirección se busca llegar a distintos espacios como ser la escuela, tanto primaria como secundaria, como así también en los barrios. “Lo que notamos que todavía hay una falta de información o una mala información y por eso se genera un descreimiento respecto a la Justicia”.

“Hay muchos mitos todavía sobre los que hay que trabajar en lo que es violencia de género. Por eso siempre hago hincapié en que llamen a la Línea 137, porque del otro lado hay un equipo de protección que te va a atender, que te va a ayudar, que te va a contener, y sobre todo gente que tienen la preparación necesaria con perspectiva de género para ayudar a estas personas”.

La escucha, como clave

En otro apartado de la entrevista, la responsable de la Dirección de Violencia volvió a insistir en que las personas se animen a hablar. Al respecto, comentó que hay “un equipo interdisciplinario preparado para la escucha. A veces lo pongo en palabras que la importancia de la escucha clara es realmente fundamental en el momento de pedir ayuda y en nuestro equipo de trabajo realmente hay un equipo preparado para la escucha, y esa escucha es un momento importante de momento para tomar una decisión”.

Sostuvo que en muchos casos una llamada te puede cambiar literalmente la vida. “Siempre remarcamos la importancia de que nuestra línea esté las 24 horas los 365 días del año, porque la violencia no es que ocurre de lunes a viernes, de 8 a 12, puede ocurrir en cualquier momento. Es más, nosotros tenemos estadísticas de que ocurren más en tiempo festivo, ocurren más a la noche, ocurren en los fines de semana feriados, ocurren más en momentos de vacaciones. Ni siquiera tenés que pagar la llamada. Una llamada gratuita, y del otro lado vas a tener la escucha seguramente de una buena escucha para poder salir de este lugar”.

