Positiva quincena para el turismo de Misiones con Posadas como destacada

martes 17 de enero de 2023 | 7:06hs.

Las dos primeras semanas de enero reflejaron un gran movimiento de turistas. En pleno recambio de quincena, algunos vuelven y otros llegan. Los números de la primera quincena fueron positivos, pero desde el sector turístico auguran mejores números para la segunda etapa de enero.



En tanto, más allá de la naturaleza, la gastronomía y todas las actividades que se desarrollan en este verano en Misiones, la capital misionera sorprendió con un 70% de ocupación y desde la Municipalidad de Posadas aseguran que el atractivo más fuerte es la Costanera que tiene como protagonista al río Paraná, también las playas y todos los servicios que brinda la ciudad.



Misiones

Desde el Ministerio de Turismo de Misiones indicaron que los primeros datos en la provincia arrojaron un 80% de ocupación hotelera con más de 103.000 arribos, 321.000 pernoctaciones, con una estadía promedio de 5,1 y representando el gasto promedio de cada visitante en $8.891 por día. De este modo, la primera etapa de enero generó más de 2.893 millones de pesos en movimiento económico. Los números del Ministerio también sostienen que en Posadas hubo una ocupación del 70%. Sin embargo, el director general de Turismo de la Municipalidad de Posadas, Jonatan Rodríguez, aseguró que las expectativas para la segunda quincena son más altas y que habrá mejoras para atraer a una mayor cantidad de visitantes en la ciudad que se posiciona cada vez más como punto turístico.



En otro marco, desde el Ministerio aseguraron que hubo un 50% de turistas brasileños, siendo la otra mitad turistas de provincias del NEA y de localidades del interior. Afirmaron que para la segunda temporada de este mes, ese número se incrementará por los atractivos que ofrece Misiones. En cuanto a expectativas, mencionaron que esperan que la segunda quincena de enero la ocupación en alojamiento sea superior a la del primer recambio turístico. Se demostró en las estadísticas que hubo aumentos de cinco a siete noches de estadía en toda la provincia.



Posadas

Por su parte, el Director de Turismo de la Municipalidad de Posadas, en diálogo con El Territorio contó que tras conocerse los números del Ministerio de Turismo, estimó que “para la segunda quincena se mantengan y en los mejores casos aumenten los números de ocupación y gasto turístico”. Destacó que en la primera etapa de enero quedaron en la ciudad 308 millones de pesos debido a la actividad turística.



Aseveró que el comportamiento del turista que visita la ciudad de Posadas inicia de manera tranquila y luego aumenta porque hay una gran cantidad de espectadores que vendrán por los carnavales. “Sucede que luego del recambio de quincena suben los números y el fin de semana largo por los carnavales aumentará aún más, porque es la última y fin de semana largo dentro de las vacaciones”, analizó. Posteriormente, indicó que todos los fines de semana largo vienen con alta demanda para el sector turístico y esperan desde la Municipalidad que dichos días no sean indiferentes para cerrar con excelentes cifras.



Sobre la concurrencia de brasileños, Rodríguez resaltó los atractivos que ofrece la capital misionera como la gastronomía, el cine, la costanera, las playas y las actividades que se brindan en el río. Además, apuntó a que el tipo de cambio favorece a los turistas del país vecino. “La mayoría viene de la localidad de Santa Rosa que queda a 200 kilómetros de Posadas, en su mayoría son del Estado de Río Grande do Sul, que es la parte más rica de Brasil”, contó. Además, acotó que “la ciudad se posiciona día a día como la capital turística más grande del NEA.



También, relató que hubo visitantes de Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes que hacen base en Posadas y luego recorren los demás puntos de la provincia.



El atractivo más imponente

Para Rodríguez, la Costanera posadeña es la más linda del país, la describió como un balcón con vista hacia el río Paraná. Incluso, resaltó que pese a ser uno de los puntos más fuertes y elegidos por los turistas, están los servicios que la acompañan como los bares y restaurantes. Además, de los paseos guiados y balnearios.



Según datos de la Municipalidad de Posadas, los arribos a la ciudad superaron los 14.000 visitantes en la primer quincena del 2023, por lo que se generaron más de 35.000 pernoctaciones. El gasto turístico por persona giró en torno a $8990 por día.



“Posadas es una ciudad moderna y de servicios, tenés hoteles, cines, los balnearios El Brete y Costa Sur con servicios básicos. Lo que buscamos es que el turista se lleve una experiencia grata”, mencionó el funcionario.



Algunas de las actividades que se ofrecen: natación, canotaje inclusivo, canotaje para niños y adultos, yoga, aqua gym, beach voley, beach handball, paseos guiados en Kayak, paseos guiados en bici, newcom y fútbol.



Luego, aseguró que para el verano, la ficha está puesta en el río Paraná. No obstante, la capital provincial se lució con diversas opciones: Costanera, playas, espacios verdes, plazas, bares, entre otros lugares para pasear y conocer Posadas.



Para finalizar, Rodríguez sostuvo que en invierno la puesta en valor es otra, pero para el verano el eje está centrado en la Costanera, los servicios que se brindan y las playas de la ciudad.

Otra alternativa en alojamientos: alquiler por día

Actualmente hay familias que eligen visitar la provincia pero no hospedarse precisamente en hoteles, sino que alquilan casas por día con sus respectivas comodidades como piletas, quinchos, utensilios, camas, aires acondicionados, entre otras. En un menor número, pero es un tipo de alojamiento que crece como opción.



Desde el Ministerio de Turismo indicaron que en cuanto a alojamiento complementarios, “de momento no fue necesario habilitar debido a que no se saturaron las plazas hoteleras de la ciudad”. De todas formas, aseguraron que se “registraron un 10% de los arribos que opta por casas o departamentos de alquiler turístico por día”. Por su parte, Jonatan Rodríguez, director de Turismo de Posadas, aseveró que existe una oferta formal de alojamientos turísticos como hoteles, apart-hoteles, residenciales y hostelería. Señaló que cada uno depende de los gustos y necesidades de cada turista. Por otro lado, existe una oferta complementaria que está relacionada a los alojamientos de alquiler por día, lo cual su función es ofrecerlos cuando la demanda colapsa a la oferta formal.

En cifras

10%Según los registros del

Ministerio de Turismo, uno

de cada 10 visitantes eligió esta

alternativa de alojamiento en

su paso por la tierra colorada.



“Esto no quita que cada casa de alquiler temporario se ofrezca en diversas plataformas. Es algo que estamos tratando de legislar a través de una ordenanza. Sabemos que hay mucha oferta de este tipo complementaria”, explicó.



Pese a que existe una resolución del Ministerio de Turismo en conjunto con la Municipalidad de Posadas dónde existe un registro complementario con este tipo de alojamientos, el mismo se activa cuando la ocupación turística hotelera está desbordada, algo que aún no sucedió.



El registro es municipal, donde los dueños de alquileres temporarios se inscriben y a partir de la solicitud de ciertos datos, cuando el protocolo se activa se ofrecen. Rodríguez anticipó que de cara al fin de semana largo de carnavales posiblemente suceda que se active la oferta de alquileres temporarios.



Finalmente, Marta Galarza, dueña de un alquiler temporario, contó que alquila su casa de fin de semana en cercanías de la capital misionera, más precisamente en Santa Inés, Garupá. El costo es de $20.000 por día. En este contexto, dijo que hasta la fecha alquiló sólo a turistas misioneros.