Más de 5 horas para volver de Encarnación y largas filas en los pasos en balsa

Viernes caótico en la frontera. La espera para cruzar desde Paraguay el puente internacional San Roque González - que une Posadas con Encarnación- es de más de cinco horas, y alrededor de tres kilómetros de fila. En el actual período de vacaciones las dificultades se potenciaron.

A esto se suma a un gran número de personas que intentan lucrar, haciéndose pasar por vendedores ambulantes y ofreciendo la posibilidad de adelantarse en las filas a cambio de un pago (de 15 a 50 mil pesos).

Ayer, el intendente de Encarnación criticó al gobierno paraguayo por la falta de infraestructura y por la inacción de la Policía para controlar y sancionar a quienes cobran por adelantarse.

Del lado argentino, el flujo es extenso pero relativamente continuo. La apertura de todas las casillas durante el día hace que se vuelva un poco más dinámico y no se registren colas tan extensas ni interminables horas de espera.

Además, en los Puertos de Bella Vista (frente a Puerto Rico) y Triunfo (frente a Corpus), también se registra una gran cantidad de vehículos que esperan a cruzar a la Argentina en balsa.

La ilegalidad a la orden del día

En imágenes y videos que circularon por redes sociales se observó que en Encarnación, en vez de la doble fila que se implementó en noviembre -una de nacionales y otra de extranjeros-, hay un desorden total de filas con rodados sobre la avenida principal de acceso al centro de frontera y también en las calles aledañas, desde donde, según lo que denuncian los automovilistas, “se cuelan” los que se adelantan en la fila, mientras los más ordenados esperaban su turno para cruzar.

Sobre esta situación se refirió el intendente encarnaceno Luis Yd, quien, notoriamente molesto por este escenario, reclamó ayuda a las autoridades nacionales y de la gobernación de Itapúa.

Este medio se intentó comunicar con las autoridades de la gobernación de Itapúa, que no respondieron a las llamadas y mensajes.

“Esta problemática hemos comunicado a la Policía Nacional, denunciamos a la Fiscalía y es un inconveniente que es retroalimentado por el automovilista argentino o paraguayo a personas inescrupulosas que se ubican como supuestos vendedores de artículos para vehículos, cuando buscan la complicidad para cobrar para adelantarse”, sostuvo.

Asimismo, dijo: “Nosotros todos los días le estamos pidiendo intervención a la Policía para identificar a quienes se arriman, para ver si son realmente habilitados para la venta ambulante. Sabemos que no tienen permiso municipal y pedimos que los desalojen de la vía pública. Pero lamentablemente hay días que la Policía hace y otros no, horarios que está y otros que no. La Policía Nacional es la única institución en Paraguay con la atribución de pedir documento de identidad y actuar hasta con la fuerza si fuese necesario”.

“Nosotros asignamos 30 inspectores de Tránsito municipal para intentar organizar, pero ellos no tiene la atribución que tiene la Policía Nacional. Nos limitamos a conducir el tránsito, tratar de encaminar la fila, teniendo en cuenta que la ciudad no para por la fila, y lamentablemente, por falta de infraestructura, la fila se hace en el casco céntrico, lo que nos genera también inconvenientes con otros automovilistas que se mueven con otros intereses y no por la fila del puente. Por eso insistimos en que la única solución es una inversión integral para modificar el centro de frontera del lado paraguayo”, adujo.

Problemas de infraestructura

“El problema es siempre el mismo, la infraestructura del centro de frontera, la cantidad de vehículos que van a la República Argentina. Hace 30 años que se habilitó el puente internacional, tenemos un problema de infraestructura que lamentablemente el Estado paraguayo, que tiene la jurisdicción, no hace nada. No puede ser que haya dos casillas de Migraciones para la salida del Paraguay”, reclamó.

Al tiempo que agregó: “Toda la vida pedimos a los argentinos que inviertan en la infraestructura del centro de frontera y Argentina cumplió con el compromiso, y no puede ser que Paraguay siga de esta manera tan provisoria, ni focos de luces cambian, es una vergüenza, una dejadez y ausencia de Estado y República, ausencia del Ministerio de Obras Públicas, ausencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ellos son los que tienen la jurisdicción. Es tiempo que el gobierno nacional, sea quien sea que esté a cargo, se dé cuenta de la importancia de este centro de frontera”.