Alberto Fernández y Herrera Ahuad entregaron 597 viviendas en Posadas

miércoles 04 de enero de 2023 | 12:14hs.

El presidente Alberto Fernández encabeza hoy la entrega de 597 viviendas en Posadas, provincia de Misiones, junto al gobernador, Oscar Herrera Ahuad y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, alcanzando de esta forma las 10.188 soluciones habitacionales en la provincia con una inversión total de 81.646.233.328 pesos.

El mandatario adjudica las viviendas en el marco del programa Casa Propia en el barrio Itaembé Guazú, que requirieron una inversión del Gobierno Nacional de 3.810.222.201 pesos, acompañado también por el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira.

"Para mí el tener una casa hoy en día es un derecho humano"

El presidente Alberto Fernández comenzó su relato agradeciendo la invitación del gobernador Herrera Ahuad, "ese gobernador maravilloso que ustedes tienen y feliz de estar compartiendo un momento como este. Un momento lindo que vivo como presidente es el momento que entrego las casas para las familias que no las tenían porque no tengo ninguna duda que tener un techo propio es una gran tranquilidad".

"Para mí el tener una casa hoy en día es un derecho humano, es un derecho a tener un techo donde cobijarnos nosotros con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Hay quienes creemos que el Estado debe estar presente para acercar la vivienda a aquellos que no pueden acceder de otro modo y hay otros que creen que todos deben ir y recurrir al mercado para que el mercado les dé las viviendas que necesitan y no todos pueden recurrir al mercado porque no todos pueden acceder a un crédito hipotecario", remarcó.

A continuación recordó que no vivimos en una Argentina igual por más que se la proclame de esa manera, "vivimos en una Argentina que tiene un centro muy rico y después un norte muy olvidado y un sur muy olvidado y la verdad es que yo me puse en la cabeza que tengo que terminar con eso. Tenemos que buscar los mecanismos para igualar en la Argentina, hace 40 años atrás mi generación tenía una utopía, era la utopía de la democracia. Veníamos de una cruel dictadura y creímos que había que defender y construir una democracia que durara en el tiempo y este año estamos cumpliendo 40 años y esa utopía lahicimos realidad"

"Los misioneros tienen el mismo derecho que un porteño de tener una casa, yo siempre digo que este país va a ser un país federal el día que todos los argentinos podamos desarrollar nuestra vida en el mismo lugar donde nacimos, podamos crecer, podamos estudiar, podemos trabajar, podamos construir, podamos disfrutar, distraernos, pasear y podamos morirnos felices después de haber vivido felices, no hay mejor alegría que poder desarrollarse junto a los propios en el lugar donde se nace y ese es el desafío que tenemos", dijo.

Finalizando su discurso, el Presidente detalló que a fin de enero se van a entregar 80.000 viviendas y a fines de marzo se llegará a las 100.000 viviendas entregadas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina "y la mayor parte de esas viviendas están en el interior porque yo creo que así estamos igualando y así estamos concretando esa utopía de vivir en un país más igualitario. Yo estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes es una buena forma empezar este año".

El presidente llegó en uno de los aviones de la flota oficial y fue recibido por oficiales del Ejército. / Foto: Sebastián Velozo

Casas y economías regionales

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, inició el acto de entrega diciendo: "En primer lugar muy feliz año 2023, señor presidente muchas gracias porvenir a la Provincia, lo estábamos esperando, siempre sos bienvenido. Generando grandes expectativas y cumpliendo con las cuestiones y los objetivos que nos vamos planteando, agradecerte este inicio de año que no podía ser mejor que entregando viviendas y construyendo hogares en mi provincia".

“Es una tarea enorme la que venimos realizando con el Presidente en la entrega de viviendas y la construcción de viviendas en todos los lugares de la Argentina, es la política federal más importante en lo que respecta como gobernador de una provincia de ser por sobre todas las cosas una política de igualdad de oportunidades", refirió.

Y agregó: "Durante varios años se abandonó la política habitacional en la Argentina, la hemos retomado con mucho esfuerzo y la hemos retomado en tiempo muy difíciles, hemos retomado en plena pandemia donde los recursos escaseaban y donde nuestros obreros de la construcción tenían que cuidar de su salud, pero llevar adelante la construcción de estas viviendas que hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de entregar. Miles de puestos de trabajo y de familias que que comienzan a construir su vida, a construir su hogar y a tener un futuro para ellos".

"Nosotros tenemos una particularidad como provincia y es que se ha decidido que un porcentaje de las viviendas que se construyen se hagan con algo que es muy genuino que son las viviendas de madera, en ese cupo que siempre pedimos ya vamos construyendo más de 7.000 viviendas de madera y entendemos que tenemos grandes posibilidades de poder seguir extendiendo esta Política Habitacional al resto de las provincias argentinas. La industria forestal de mi provincia ha sido una de las actividades esenciales que no se ha detenido durante la pandemia, el sector ha crecido durante los dos primeros años y en este tiempo se ha estancado por algunas cuestiones que son propias en la macro política pero estamos ayudando y los estamos acompañando", acentuó.

Por otra parte enfatizó que son grandes las expectativas porque las economías regionales en este caso la madera, el té, el tabaco, la yerba mate, necesitan un incentivo especial y particular como también lo necesitan las otras economías regionales de otras provincias, "es una una industria que mueve el empleo, porque de nuestra provincia lo que salen son prácticamente productos terminados, así que con la esperanza y con la expectativa de que que podamos ayudarlos y acompañarlos en los diferentes planteos que venimos haciendo y estoy convencido que lo que hace a la macro política atendiendo a las economías regionales en este primer semestre vamos a a poder avanzar también en sus necesidades".

"Estamos próximos a a poner en marcha nuestro Puerto en la ciudad de Posadas que va a ser muy importante también para toda la industria porque uno de los factores que inciden en el área productiva y encarecen el área productiva, es justamente el flote del transporte. Poniendo en marcha el puerto de Posadas seguramente a mediados del mes de enero ya va a haber un factor determinante menos que haga que la producción en la provincia que está muy lejos del centro de la Argentina vaya igualando oportunidades de producir y de crecer", consideró.

Finalmente recalcó que el barrio Itaembé Guazú, donde se realiza la entrega, cuenta con un Parque Solar Fotovoltaico propio "que también conjuga algo muy importante para el impacto ambiental que generan este tipo de viviendas en la disminución del consumo en la energía eléctrica, el reconvertir la energía solar fotovoltaica. Con la entrega de viviendas se genera igualdad de oportunidades y de eso se trata esta Argentina, muchísimas gracias".

El gobernado y el presidente se entrelazaron en un abrazo en la pista del aeropuerto de Posadas. / Foto: Sebastián Velozo

Video Completo del acto en Itaembé Guazú