Nadal, contundente sobre su retiro: "El momento aún no ha llegado"

sábado 31 de diciembre de 2022 | 18:00hs.

Luego de la dura caída ante Cameron Norrie por 6-3, 3-6 y 4-6 en el marco del inicio de la United Cup, Rafael Nadal se mostró molesto por las insistentes preguntas acerca de su futuro. Aseguró que no piensa en el retiro y se mostró motivado de cara al 2023.

En primer lugar, el actual número 2 del ranking ATP destacó la gran actuación del tenista británico y fue muy autocrítico: "Cameron (Norrie) Es un jugador top. No me impresionó mucho porque sé que es muy bueno. Hizo muchas cosas bien: muy sólido, sin errores, sirviendo bien. Yo puedo hacer las cosas mejor y necesito hacerlo. Tengo que ser más sólido, cometer menos errores y mejorar mi físico".

Por otro lado, Rafa se cansó de los cuestionamientos sobre su futuro y estalló ante la prensa. "No necesito seguir jugando al tenis por ninguna razón. Lo que me impulsa a continuar es mi pasión por este deporte; cuando la pierda, lo dejaré y seréis los primeros en saberlo", dijo.

Y agregó: "Últimamente, cada vez que vengo a una rueda de prensa parece que me tengo que retirar, es como si estuvierais muy interesados en que eso pasara. No sigan con ello porque estoy aquí para jugar a tenis y el momento de retirarme aún no ha llegado".

Con la derrota ante Norrie, Nadal le puso punto final a su 2022. Un año que, pese a algunas malas rachas cerca del final, ha sido más que positivo. Festejó en el Abierto de Australia y se quedó una vez más con el Roland Garros, posicionándose como el máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis, con 22. Además, sumó títulos en Melbourne y Acapulco.