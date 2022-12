Cristiano Ronaldo nuevo refuerzo del Al-Nassr de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudita a cambio de una exorbitante cifra que lo convertiría en el deportista mejor pago del mundo por dos años y medio, luego de su salida del Manchester United en el medio del Mundial de Qatar 2022.

Según Fabrizio Romano, el gigante árabe realizó una oferta insuperable por el cinco veces ganador del balón de Oro y Ronaldo firmó hasta junio del 2025 y percibirá un salario anual cercano a los 200 millones de euros, con acuerdos comerciales incluidos.

Here’s Cristiano Ronaldo with Al Nassr shirt after contract signed until June 2025 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



▫️ Agreement valid for two years and half;



▫️ Total salary will be close to €200m per year, but this includes commercial deal.



It’s the biggest salary ever in football. pic.twitter.com/ZnOg8lY6Wb