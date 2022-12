Tabacaleros piden por una quita de retenciones y que vuelva al productor

miércoles 28 de diciembre de 2022 | 5:00hs.

La mesa del tabaco se reunió ayer en las instalaciones de la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo, donde los productores recibieron al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; al subdirector de Fiscalización de la Afip, Daniel Reposo; al coordinador de Tabaco de la Nación, Guido Varas; al gobernador, Oscar Herrera Ahuad; y el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, entre otros funcionarios.

En la jornada, se plantearon las problemáticas de un sector que se encuentra en baja y preocupado por las proyecciones. Las retenciones representan el principal inconveniente. Se trata de los derechos de exportación que gravan al producto que va al exterior, cuya alícuota- aducen los productores - es inviable, pues llega al 12%. Esto se suma al constante contrabando y el tipo de cambio para exportaciones, que provocan un panorama complejo en la actividad.

Afirman -entonces- que el punto de todo radica en la necesidad de un precio competitivo y en el tratamiento como economía regional. El tabaco actualmente emplea a más de 11.500 colonos en Misiones, y si bien muchas chacras ya fueron dejando la producción para dedicarse a otras plantaciones, se intenta evitar un quiebre que impacte de forma negativa en las familias.

“A diferencia de otras provincias, en Misiones las chacras tienen gente que habita. Somos la provincia que tiene por lejos la mayor cantidad de productores tabacaleros y por eso necesitamos salir a defender la actividad. Hoy el sector es preocupante, hay que ser realistas”, dijo López Sartori a El Territorio.

Se recordó además el evento climatológico que tuvo lugar la semana pasada, cuando una intensa tormenta de granizo provocó cuantiosas pérdidas en plantaciones de la zona de El Soberbio (ver pág. 6), por lo que desde Nación ya se comprometieron fondos.

Retenciones

Uno de los puntos importantes trabajados fue el de las retenciones y el Fondo Especial del Tabaco (FET). En ese marco, los productores le entregaron una nota al gobernador en la que pidieron específicamente el “apoyo explícito a las propuestas legislativas en análisis en el Congreso Nacional que pretenden adecuar el sistema de recaudación de impuestos a los cigarrillos, para garantizar la distribución de recursos coparticipables y la sostenibilidad del Fondo Especial del Tabaco”, como también “la reducción del impuesto a las exportaciones para el tabaco”.

Según advirtieron, en la actualidad, la alícuota es del 12%, porcentaje que los productores consideran insostenible teniendo en cuenta de que la producción tabacalera es una economía regional, que genera mano de obra, movimiento económico y arraigo.

Los productores se encuentran preocupados en este sentido, puesto que necesitan llegar a establecer un precio antes de comenzar el acopio. “Mientras que las empresas no tengan aún certeza sobre una posible quita de retenciones o un tipo de cambio específico, es imposible hablar de precios. Los precios se fijan en pesos y las exportaciones son en dólar oficial”, explicó Isaac Lenguaza, apoderado de la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes De Misiones (Actim).

También en ese punto fue claro el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro al puntualizar en que la idea de eliminar o reducir las retenciones del tabaco es que este dinero vuelva a los productores y no se quede en las multinacionales.

“No sé si habrá precio de dólar diferencial, pero planteamos sí a Economía el tema de las retenciones. No puede ser que el tabaco siga teniendo retenciones, pero tampoco quiero que se queden con eso los empresarios de las multinacionales que compran el tabaco acá”, expresó, al tiempo que destacó: “En el gobierno de (Mauricio) Macri sacaron las retenciones, pero no se quedó el colono con la plata, no se transfirió nada, ni tampoco las cooperativas. Se quedaron las multinacionales. Si vamos a quitar retenciones, que sea en el momento que fijemos el precio y que esas retenciones vayan al precio del producto, porque si no vamos a cometer el mismo error”.

Sobre esto, el gobernador adujo: “Hemos avanzado y solicitamos trabajar en la alícuota de exportación de las retenciones para el tabaco; siempre uno pide que en esta economía regional, esa alícuota pueda irse lo menos posible, en lo posible que sea cero”, apuntó. Y añadió: “También somos conscientes de que estamos en una Argentina compleja, con una macroeconomía muy difícil, pero con estímulo al sistema productivo y un estímulo de este tipo, aunque sea transitorio en el 2023, puede generar la posibilidad de sacar un buen precio y evitar el contrabando del tabaco”.

“Hemos avanzado en el paquete de medidas de las economías regionales. Se dijo que, como el dólar soja, se acompañaría con tratamientos diferenciales a las economías regionales. Por eso, creo que hay que seguir insistiendo, vamos a volver a plantear al ministerio de Economía de la Nación”, sostuvo.

Bahillo resaltó al respecto que “en mi postura personal, bajaría las retenciones a las economías regionales, pero estoy en una función pública que amerita tener en cuenta la circunstancia y el momento en el que estamos; tenemos que hacer lo que las condiciones nos permitan, lo que no significa que no sigamos trabajando por una rebaja”.

“Más temprano que tarde se avanzará en una rebaja y (Sergio) Massa nos dejó la tarea de que esta rebaja llegue directamente al productor y no engrosar la rentabilidad de las grandes empresas, que no es lo que buscamos”, dijo.

Dólar tabaco

En el mismo orden de cosas, los productores plantearon la posibilidad de un tipo de cambio especial para el tabaco exportado (como ocurre con el dólar soja) que permita absorber la brecha cambiaria y el impacto del aumento de los costos de producción por inflación, escasez de insumos importados y paritarias del sector. “La producción atraviesa momentos críticos que repercuten directamente en la calidad de vida”, explicaron.

Al respecto, Bahillo expresó que “hay una decisión del Ministro de Economía de aprovechar en términos competitivos los buenos precios y generar un tipo de cambio que favorezca. Más allá de la buena intención del ministro, es que los tipos de cambio para economías regionales son temporales, por algunos meses. Y las economías regionales tienen un proceso de comercialización que más allá de la época de zafra donde se concentra el stock, por lo general, dura todo el año. Por lo que no necesariamente un dólar especial le mejora las condiciones”.

“Por eso más allá de que el número no es del todo atractivo, se busca trabajar sobre la rebaja de los derechos de exportación de manera gradual y no sobre el tipo de cambio, que son cuestiones puntuales que se agotan. Una rebaja en los derechos de exportaciones es algo que permanece; ya el tipo de cambio comienza a retomar su apreciación y volveremos a tener un tipo de cambio competitivo. Y si a ese tipo de cambio llegamos sin derecho de exportación, mucho mejor”, agregó.

Contrabando e impuestos

De la mano del precio, también surge otro problema: el contrabando. Al respecto, Herrera Ahuad ponderó los controles de la Afip, “pero también tenemos que mirar y hacer un recuento de qué estamos haciendo para que eso no ocurra en materia de precios, para que el tabaco no se vaya a otro lado. Porque si no, no nos va a alcanzar la cantidad de prefectos en la frontera y gendarmes en las rutas”.

Otro de los inconvenientes planteados fue el de la evasión de impuestos. Según Bárbaro, el 40% de las empresas de cigarrillos del país no pagan impuesto básicos. Por ello, Daniel Reposo, de la Afip, aseguró que se está llevando adelante un trabajo fuerte en este sentido. “Salió una resolución que indica que sin estampillas no se puede producir y con ellos se pretende garantizar que estén las presentaciones realizadas y se paguen los impuestos. Recién con ese contralor pueden acceder a las estampillas”, explicó y remarcó que es importante la trazabilidad para evitar la evasión.