El recuerdo a Maradona en el Lusail, el primer momento emotivo para Argentina en la final

Es una jornada de emociones fuertes para el público argentino en el estadio Lusail de Doha y en cada rincón donde un argentino o argentina se instaló para seguir la final de la Copa del Mundo entre la Selección de Lionel Messi y Francia. Pero la primera gran emoción del domingo vino de la mano de Diego Maradona.

Remembering the #FIFAWorldCup winners we have lost since 2018 ❤️ pic.twitter.com/vGUP8LV1Q2