Tras desplazar a Momo Benavides, un ídolo de la Selección será la voz del estadio para Argentina - Croacia

El partido entre Argentina y Países Bajos fue un duelo de alto contenido emocional. Todo contribuyó a un pico de tensión: el pelotazo de Leandro Paredes al banco de suplentes del elenco europeo, las 16 tarjetas amarillas que mostró el árbitro español Mateu Lahoz, las intervenciones y los enfrentamientos psicológicos en los penales, el festejo desbocado de los sudamericanos, las declaraciones estridentes de Lionel Messi y Emiliano Martínez contra Louis van Gaal y Wout Weghorst fueron una clara muestra de la carga con la que se vivió el compromiso.

Ante tantas controversias, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la AFA y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”.

Sin embargo, una de la sanciones impartidas por los organizadores del Mundial no cayó sobre un integrante del cuerpo técnico, del cuerpo médico, del plantel de jugadores o del staff de dirigentes. El expulsado fue ''Momo'', quien era la voz designada para arengar a los hinchas en los estadios de Qatar donde juegue el representativo nacional.

El streamer había participado de todos los encuentros de Argentina y su labor consistía en estimular las previas, impulsar el canto durante el cotejo, anunciar las formaciones, contar antecedentes y escenarios del enfrentamiento, visualizar a los jugadores destacados y hasta presentar los goles.

Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos.

Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón