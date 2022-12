Gimnasio al aire libre, el proyecto de Maru para alentar a ejercitarse

martes 13 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Dedicada al acondicionamiento físico y a promover la adopción de hábitos saludables, la personal trainer Mariela Rodríguez (37) convierte las tardes del Parque Vicario en un gran gimnasio al aire libre, donde la buena música, la empatía y la diversión son el motor del movimiento.

Por su labor en la motivación para que las personas se ejerciten con constancia y tomen conciencia de la importancia del autocuidado, y también por su propia historia que inspira a otros a no bajar los brazos y seguir adelante con sus metas, Maru es una de las candidatas a Misionero del Año propuesta por la gente.

“Es una emoción muy grande, la verdad que no me lo esperaba, yo amo mi trabajo, me gusta ayudar a la gente a ponerse en movimiento, a recuperar la flexibilidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno”, dijo Rodríguez sobre su nominación.

La profesional debió reinventarse a partir de la irrupción de la pandemia, “me había quedado sin trabajo porque se cerraron los gimnasios, no se podía salir de las casas, apenas se pudo empecé en un sector del parque con una colchoneta y una pesita y proponiendo a la gente a acercarse y entrenar”, relató sobre su proyecto que creció paso a paso.

“Hoy pude comprar más equipamiento, estamos muy bien para las clases, tengo alrededor de 100 personas que vienen a ejercitarse en distintos turnos, gente de todas las edades, señoras de más de 80 años, mamás con sus niños pequeños, personas con obesidad que les cuesta moverse, jóvenes que llegan con dolores por cuadros de estrés, ataques de pánico”, describió acerca de lo que observa marcadamente luego del tiempo que se vivió en confinamiento.

Su convocatoria a poner el cuerpo en acción se fue haciendo tan grande, que ya se han organizado incluso jornadas saludables, en las que profesores hicieron demostraciones de diferentes actividades, “la idea es siempre incentivar a tener hábitos saludables y ejercitación, que mejoran la calidad de vida, dan más energía, te ayuda también a tener otra mirada sobre las cosas; yo no digo que ejercitarse te solucione todo, pero es un momento en que te desconectás de las preocupaciones y te conectás con vos mismo y también con los demás que te rodean”, consideró.

Entre sus estrategias para incentivar a no desistir, está el grupo de WhatsApp, “ahí nos motivamos, nos alentamos, nos damos apoyo y fuerza, porque cuesta la constancia, y con tantas obligaciones que tenemos en el día a día es fácil desistir; pero tomarse un rato, una hora para ejercitar trae bienestar y acá no importa que edad tenés, cuál es tu peso, la ropa que usás, nada de eso es importante, el objetivo es moverse y divertirse”, indicó.