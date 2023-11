Por temor a desalojo, vecinos piden respuestas ante la comuna de Pozo Azul

miércoles 08 de noviembre de 2023 | 16:31hs.

Un grupo de unas doscientas familias autoconvocadas se reunieron en asamblea en pleno centro de Pozo Azul, para exigir a autoridades y funcionarios, tanto locales como provinciales, respuestas inmediatas sobre la situación de ocupación ilegal de tierras, que buscan regularizar hace más de 15 años. Luego de estar reunidos frente a la Comisaría, fueron recibidos por el intendente Edgar González.

Se trata de familias que residen, en algunos casos hace más de quince años, en un remanente de la ex ruta 224, lote de la Colonizadora y en la zona de Piray Guazú, que días atrás recibieron amenazas por desalojos y temen ocurra lo mismo que pasó en la Colorada años atrás. Son núcleos que se dedican al cultivo de alimentos, ganadería, yerba mate o tabaco. Las chacras van desde 20 a más de 120 hectáreas, que en total suman unas siete mil hectáreas.

"Nosotros lo que queremos es la legalización y que se abra la ex ruta provincial 224 que García tiene trancada y nos priva de sacar nuestros productos. Yo hace 15 años que vivo ahí, tengo 40 hectáreas de campo, corrales, mucho alambrado, hay vecinos que tienen 200 hectáreas de campo, y ahora viene esa amenaza, nosotros no queremos que nos agarren desprevenidos como paso en la Colorada en 2014" indicó Barboza, uno de los vecinos, en diálogo con El Territorio.

"Nosotros necesitamos respuestas, no queremos hacer piquete ni cortar la ruta, pero si no hay respuestas tendremos que tomar medidas. Aca son vasi 300 familias afectadas, no somos intrusos, somos personas que estamos trabajando esas tierras" coincidieron.

Cerca de las 9:30, el intendente Edgar González se reunió con los autoconvocados en el galpón municipal donde explicó sobre la situación real de las tierras y transmitió acompañamiento. En ese sentido dijo que "Recibí una carta documento sin la especificación del lote que sería desajolado, ya que existen tres puntos posibles. Algunas familias fueron notificadas. Desde la municipalidad me comprometo a llevar el pedido y transmitir la problemática ante el gobernador y la Dirección de Tierras" expresó Edgar González.

Los presentes firmaron un acta compromiso y alguno de ellos acompañará al intendente para llevar la problemática y tratar de obtener respuestas favorables. Por momento las familias permanecen en estado de alerta. También acordaron que mañana mantendrán una asamblea con un abogado.