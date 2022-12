El sentido posteo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras el pase de la Selección Argentina a la semifinal

sábado 10 de diciembre de 2022 | 14:00hs.

Rodrigo De Paul volvió a compartir sus sentimientos a través de las redes sociales tras la clasificación de la Selección Argentina a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Esta vez, el mediocampista le habló directamente a Tini Stoessel, su pareja y sostén en el país de Medio Oriente, a quien le confesó con cuánta angustia jugó el partido contra Países Bajos a raíz de su molestia muscular.

"Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", reza parte del escrito de De Paul en su cuenta de Instagram.

Ayer, el mediocampista fue titular, disputó 65 minutos en cancha y, por suerte, la molestia muscular no derivó en una lesión. Esto significa que, a priori, está en condiciones de jugar ante Croacia, por lo menos la misma cantidad de minutos. De todas maneras, el cuerpo técnico seguirá atentamente su evolución en la semana.

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo", agregó.

De Paul, el que más partidos protagonizó en la Era Lionel Scaloni, había sido cuestionado por su rendimiento en el debut mundialista ante Arabia Saudita. Empezó a recuperar su nivel en el segundo tiempo frente a México y se afirmó contra Polonia. Jugó su mejor encuentro en los octavos contra Australia y ante Países Bajos fue todo corazón porque un jugador con su lesión lo más probable es que no esté en cancha.

Para Scaloni es fundamental, lo demuestra poniéndolo siempre de titular, y ayer prefirió tenerlo sin que esté en óptimas condiciones antes de reemplazarlo por otro futbolista de entrada.

La Selección Argentina tendrá dos bajas ante Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022

Marcos Acuña y Gonzalo Montiel fueron amonestados ante Países Bajos y de esta manera llegaron a la segunda amonestación en lo que va del Mundial. Ambos están suspendidos para el duelo de semifinales, pero estarán en condiciones de reaparecer para la final o el duelo por el tercer puesto.