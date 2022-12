Declaran Ciudadana Destacada a la basquetbolista Abril Ochoa

jueves 08 de diciembre de 2022 | 10:15hs.

El Concejo Deliberante de la ciudad resolvió nombrar como Ciudadana Destacada a la joven de 15 años abril Ochoa, por su desempeño deportivo en la disciplina del basquetbol.

Abril Ochoa nació en Eldorado el 30 de agosto de 2007, y comenzó a dar sus promeros pasos en el básquet en el año 2019 en el club El Coatí.

Desde sus inicios se destacó por su capacidad para dicho deporte lo que llevó a que fuera convocada en diferentes oportunidades tanto para las selecciones provinciales como nacionales.

En el año 2021 comienza a trabajar en el programa diseñado por la Confederación Argentina de Básquet destinado a desarrollar jóvenes talentos en vistas al desarrollo deportivo del básquet femenino. Gracias al trabajo demostrado en dicho programa Abril fue convocada en junio de 2022 a la preselección argentina U17 que participaría del mundial que se llevó adelante en Hungría.

Asimismo en agosto del mismo año fue convocada a la selección argentina U15 siendo la única misionera en integrar el plantel, que participó del Campeonato Sudamericano de Básquet realizado en Santiago, Chile, del 23 al 27 de noviembre, consiguiendo el título, logrando la clasificación del torneo U16 organizado por la FIBA, a desarrollarse en el año 2023.

En el ámbito provincial Ochoa fue campeona de las categorías U15 y U17, participando con el club El Coatí, de los campeonatos organizados por las Federación Misionera de Básquet.

“Cuando me convocaron nunca esperé llegar ya que hacía poco tiempo, 4 años más o menos, que llevaba en el básquet, pero finalmente quedé en el corte de 12 jugadores de las 15 que estábamos en la concentración. No están todas las chicas (del Club El Coatí) pero quiero agradecerles a ellas ya que sin ellas no lo hubiera logrado”, expresó Abril al momento de hacer uso de la palabra.