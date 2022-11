Investigan facturas ‘truchas’ que pidió Morel

martes 22 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

En el marco de la causa que investiga el financiamiento a Revolución Federal por una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, referente del espacio, por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”, hay novedades respecto a la existencia de facturas “truchas”.



La explicación de ambas partes fue que la firma “Caputo Hermanos” contrató a la carpintería de Morel pero no inyectó fondos en Revolución Federal. Sin embargo, en medio de la investigación que realiza, la Justicia halló facturas que no justifican trabajos de carpintería.



Según el expediente judicial, se indica que “la señora Said manifiesta en viva voz en presencia de los testigos, conocer al señor Morel, a quien le hizo el favor de facturar las dos facturas antes mencionadas, debido a que Morel no poseía cupo para realizar las mismas según sus dichos”.



Los pagos de la firma alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.



La Justicia investiga quiénes podrían haberle prestado a Morel los elementos para hacer muebles, luego de que el propio líder de Revolución Federal indicara que no tenía las herramientas.



Said luego declararía que le había “prestado” las facturas a Morel debido a que su capacidad contributiva no alcanzaba para facturar esa suma de dinero.