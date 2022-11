Jubilados: aumento del 15,6% y bono de $10 mil durante tres meses

viernes 11 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el último aumento que tendrán los jubilados y pensionados en diciembre será del 15,6% y de esta manera, los beneficiarios habrán totalizado subas por 107% en 2022. Además, la titular ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, aseguró que cobrarán un bono en diciembre, enero y febrero.

Se trata del cuarto y último aumento trimestral del año de la fórmula de movilidad que impactará en los ingresos de más 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones que paga el organismo previsional.

El incremento se basa en el cálculo que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

“Con este aumento hemos logrado que las jubilaciones mínimas aumentaran un 107% con lo cual le ganan a la inflación”, indicó Raverta.

Por otro lado, Raverta anunció que la Anses pagará un nuevo refuerzo a los ingresos de los jubilados y pensionados por la pérdida adquisitiva en medio de un fuerte contexto de inflación. Será de $10.000 para quienes cobran el haber mínimo y de $7000 para aquellos jubilados que cobran un haber menor a dos jubilaciones mínimas. Se pagará en los meses de diciembre, enero y febrero.

De esta forma, el bono incluirá al 84% del total de los jubilados, precisó la titular de la entidad.

Massa aseguró que el costo fiscal de la medida será de “$155.000 millones que el Tesoro va a poner para reforzar diciembre, enero y febrero”. “Esto nos permite seguir consolidando la curva de recuperación de ingreso”, advirtió el ministro.

Anuncio importante en diciembre

El titular de la cartera económica aseguró que en diciembre habrá un nuevo anuncio para “ayudarlos con las compras navideñas” a los jubilados y pensionados.

Massa destacó que “una sociedad que no respeta a sus mayores es una sociedad que no tiene futuro”. Y agregó: “La inflación en Argentina se transformó en un problema muy grande para la enorme mayoría de los argentinos, pero sobre todo para los jubilados y pensionados”.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación mensual de septiembre fue del 6,2%, mientras que la interanual fue del 83%.

El ministro remarcó que, mientras intentan mejorar las variables macroeconómicas para reducir la suba general de precios, también se pretende mejorar los ingresos.

“Hay 155.000 millones de pesos adicionales a lo que es la cuenta de la seguridad social, que el Estado nacional va a poner para reforzar en diciembre, enero y febrero, jubilaciones y pensiones”, detalló.

Salarios e inflación

El índice de salarios registró en septiembre un incremento de 6,7%, que lo colocó cinco décimas por encima de la inflación de 6,2% de ese mes, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba de los ingresos durante septiembre fue producto de un alza de 5,8% en los sueldos de los trabajadores privados, 7,7% en los de los empleados públicos y 8% en los ingresos de los empleados no registrados.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año el Índice cerró con un alza de 61,2% en promedio, contra una inflación de 66,1% producto de una suba de 64% en los sueldos de los trabajadores privados, 63% en los de los empleados públicos, y 49,9% en los trabajadores no registrados.

En la comparación de septiembre de este año con igual mes del año pasado, el Índice acumuló un alza de 78,7% en promedio, frente a una suba de precios de 83%, producto de un incremento de 80,2% en los sueldos de los trabajadores privados, 78,2% en los de los empleados públicos y 78,7% en los trabajadores “en negro”, 37% de los que tienen trabajo.

El gobierno nacional convocó para el próximo martes 22 de noviembre a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para analizar nuevos aumentos en los próximos meses.

La convocatoria se realizó a través de la Resolución 12/2022, publicada este jueves en el Boletín Oficial, precisa el texto firmado por la ministra de Trabajo, Raquel Olmos.

En agosto pasado se había acordado actualizar el sueldo a $57.900 pesos en noviembre.



Facilitarán las importaciones de la industria

Sergio Massa anticipó ayer nuevas medidas para facilitar importaciones para la industria. Lo hizo durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). Ese fue el principal tema de conversación entre los industriales, ante la preocupación que genera el nuevo sistema importador y la falta de dólares. “Vemos retraso en las aprobaciones, que ya afecta la cadena productiva, y hay empresas que ya están teniendo problemas. La fecha de pago para el 99% de las empresas no son adecuadas a los valores que el merado puede conseguir. Nos damos vuelta para conseguir financiación y no conseguimos a nadie, porque los plazos a 180 días no existen. Vamos a necesitar plazos normales”, dijo el empresario Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la UIA.