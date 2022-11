Aumentos y preocupación entre comerciantes

miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, muchas familias ya empiezan de forma anticipada a sacar los adornos navideños y buscar precios de aquellos que van a renovar. No obstante, para comprar y armar el arbolito este año hay que pensar en una cuestión fundamental: la importante suba que hubo con respecto del año pasado.

En Jardín América, Noelia Tarasiuk, encargada de Polirrubro Jesús, contó a El Territorio que se notó un incremento de hasta 40 por ciento en algunos productos. Por ello, dijo que los clientes realizan compras anticipadas antes que se aplique un nuevo precio superior.

“Desde principio de noviembre viene gente, algunos ya quieren arbolitos armados con toda la decoración”, explicó. A esto añadió que comprar estos artículos a poco más de un mes de la Navidad es beneficioso porque se estima que habrá nuevos aumentos más cerca de las fechas festivas.

En cuanto a lo que salía el año pasado y lo que cuesta en 2022, un arbolito armado de 60 centímetros $2.500 y de 80 centímetros a $3.000. Ahora los valores son de $4.800 el de 60 centímetros entre $5.000 a $6.000 el de 80 centímetros.

En cuanto a la casa A Full, también se registró un notable incremento con respecto a la misma época del 2021. En este sentido, Carmen Villalba, encargada de dicha casa comercial sostuvo: “Todos los productos se incrementó un 100% con respecto al año pasado, en cuanto a árboles, lucecitas, guirnaldas y otros decorados navideños”. Incluso dijo que un árbol de 1,20 metros costaba en 2019 un total de 25.000 y hoy está a 50.000.

Además mencionó que la gente llega a consultar precios aunque no los puedan adquirir aún, para poder tener un panorama de cuánto deberán invertir para tener el árbol navideño en el próximo mes de diciembre. Asimismo, destacó que hay personas que hacen las compras de a poco, “compran uno o dos productos y luego vuelven al comercio para llevar algo más”.

Incrementos en San Pedro

Con el incremento de los precios, los comerciantes que incorporan a sus productos artículos navideños anticipan pocas ventas. “La gente apenas tiene para la mercadería y cuando le decís los precios se caen de espalda”, señaló un comerciante de San Pedro.

De a poco, las vidrieras comienzan a exhibir artículos alusivos a las fiestas de fin de año, entre ellos adornos navideños y juguetes, sólo que la posibilidad de venta es muy baja y esperan hacer alguna diferencia con stock que quedó del año pasado, lo que podrá ser ofrecidos a buen precio, ya que los nuevos productos llegan con valores casi imposible, en tiempos donde la inflación golpea fuertemente a los bolsillos.

Al respecto, Gustavo Colorado, propietario de Papelera Alto Uruguay indicó: “Estamos recibiendo mercadería y tratando de sacar lo que quedo del año pasado, esta todo carísimo, hay una diferencia del 100% en comparación del año pasado, todavía la gente no se volcó a comprar. Están preguntando los precios, estamos con la expectativa, pero sabemos que no se va vender lo que se vendió el año pasado. La comida está muy cara y a la gente no le sobra para otra cosa”.

En cuanto a algunos precios, mencionó que “por ejemplo un juego de luces de manguera de 10 metros, como barato va estar para vender a $ 9 mil, el año pasado estaba cinco, seis mil y la gente encontraba caro. La oferta va estar en lo que quedó del año pasado”.

Pocas ventas aún

A un mes y medio de festejarse Navidad los comercios que venden elementos de ornamentación para las fiestas, comienzan a prepararse para ello. La venta de productos de adornos para las fiestas, como ser árboles, luces, guirnaldas, entre otros, suele motorizar los comercios que se dedican a tal rubro.

Sin embargo existen coincidencias entre ellos que por el momento las ventas no despegan, aunque son optimistas respecto de que mejorarán en los primeros días del mes de diciembre.

“Nosotros ya nos estamos stockeando con mercadería, pero las ventas por el momento son pocas. Pero es normal, falta tiempo todavía y se suele empezar a vender a fines de noviembre, principios de diciembre. Lo que sucede es que la gente no tiene mucha plata entonces la cuida, o gasta lo necesario, o cuando se acerquen las fiestas”, explicó César Escobar, propietario de un negocio de Eldorado.

Uno de las demostraciones prácticas de que aún no hay “espíritu de fiestas” es la falta de ornamentación en los comercios de Eldorado. Habitualmente a esta altura del año los comercios comienzan con su decoración navideña en las vidrieras y marquesinas. Sin embargo al recorrer el microcentro de la ciudad son pocos los que muestran la proximidad de las fiestas.

“Está todo muy parado”, comentó Ramón Duarte, dueño de un comercio. “Además de elementos de ornamentación yo también trabajo con todo lo que está referido a los comestibles y bebidas como sidras, pan dulce, budines, y hasta el momento las ventas vienen flojas. Creo que a partir del mes que viene van a mejorar, pero todo depende del dinero con el que cuente la gente”, añadió.

Otro de los lugares donde se suelen vender elementos de ornamentación es el Paseo de Compras de la ciudad con su multitud de puestos, uno al lado del otro. En una breve recorrida por el mismo se puede observar que, hasta el momento, no hay una oferta importante.

Marcelo, uno de los puesteros, reconoce que aún no hay muchas consultas por parte de los clientes. “De vez en cuando te preguntan por las lucecitas decorativas, pero poco por el momento. Y si te fijás en los puestos no hay mucho stock de eso. Como no hay muchas ventas en general, vamos trayendo lo que se vende porque no nos queda resto para comprar y vender de acá a un mes. Seguro que más a fin de mes traeremos mayor cantidad”, dijo.

Adela, propietaria de un comercio polirubros coincide: “En general todo el comercio está muy bajo, y artículos de ornamentación para las fiestas hasta ahora es muy poco. Veremos qué es lo que sucede a medida que se acerque la fecha”.

Artículos navideños, con fuertes subas de precios respecto del año pasado

La canasta navideña sigue en alza