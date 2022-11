Lisandro Zarza: "Mi objetivo es dejar a la provincia en lo más alto"

jueves 03 de noviembre de 2022 | 10:31hs.

Lisandro Zarza (20), es jugador del Club Luz y Fuerza, y fue convocado por tercera vez a la Selección mayor. Fue parte de la concentración que se llevó a cabo del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Discapacitados de La Matanza (CEDIMA).

'Licha' fue el único misionero convocado para la mayor y nos pudo contar sobre las dificultades que se le presentaron en la vida, cómo fue adaptarse a un deporte nuevo para él y sus objetivos a futuro.

A pesar que desde su nacimiento tuvo que utilizar una prótesis valva, debido a inconvenientes que se presentaron en el lado izquierdo de su cuerpo, Lisandro nunca se rindió y con convicción decidió que nada le impediría ser como cualquier otra persona: "Nunca la discapacidad me frenó, yo iba a ser un chico normal".

¿A qué edad comenzaste a tener interés en el deporte, y cómo surgió la posibilidad de practicarlo?

"Tengo 20 años y hace 6 que practico el deporte. La verdad, no era muy fan del básquet, me gustaba más el fútbol. Un día le preguntaron a mi papá si a alguien con discapacidad en la familia, le gustarìa hacer básquet adaptado en el Finito Gehrman. Primero me negué pero un día decidí ir y mi vida dio un giro inesperado".

Lisandro se operó de la pierna izquierda en 2012, y al quedar en silla de ruedas no andaba en ella como cualquier otra persona, sino que que se impulsaba con las manos.

¿Cómo fue tu adaptación al deporte?

"Fue bastante rápida. Cuando empecé a jugar básquet era totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, tuve que adaptarme a no solo impulsarme con olas manos, sino que a eso agregarle una pelota. Pensé que iba a ser imposible, pero no fue así. Yo al ser una persona bastante competitiva, tuve que aprender de cualquier manera, para que me vaya bien".

¿Cuándo y cómo fue tu primera experiencia en la Selección?

"En el 2018 jugué un torneo organizado por FABA, en donde los entrenadores se vieron interesados en mí. Por la pandemia pensé que quedaría en nada, pero igual busqué la forma de poder entrenar. En marzo del año pasado, viajé al CENARD y fue la primera vez que me puse la camiseta de la Selección, con la Sub 21. Fue algo hermoso y no se compara con nada".

¿Con la postergación del Mundial de Básquet Adaptado, que finalmente se jugará en 2023 ¿Es un objetivo ser parte de los convocados?

"La esperanza siempre está, yo vengo entrenando a full. Si bien mi cabeza está en el Panamericano de Colombia, si existe la posibilidad de que haya un lugarcito para que yo pueda estar en el mundial, sería una locura, algo hermoso y algo que voy a afrontar con toda la alegría del mundo".

¿Cuál es tu objetivo respecto al básquet adaptado?

Mi objetivo es llegar a lo más alto. Siempre fui un chico competitivo y mi meta es superarme, sobrepasar mis límites. Jugar de manera internacional, en Europa, es una linda meta. El máximo sueño ya lo cumplí: fue vestir la camiseta de la Argentina, nunca me lo esperé. Representar al país es algo que muy pocos tienen la suerte de hacer, y a mi gracias a Dios me tocó".

¿Quién es tu referente en el básquet?

"Es Facu Campazzo. Desde que lo vi jugar, intentaba adaptar todos sus movimientos en la silla. Un pase faja, de pique, y todas sus jugadas que hace en básquet convencional, trato de trasladarlo a la silla. Después de tanta práctica, hoy creo que algunas cosas si funcionan y me pone muy contento, porque todos los días me paso viendo videos de él y siempre estoy pendiente a sus partidos".

¿Qué te genera representar a Misiones?

Es fuerte decir que represento a la provincia, para mí es un orgullo enorme. Solamente con vestir la camiseta de la Selección argentina, para mí es un placer, es algo que no se puede explicar. Que las cosas me estén saliendo bien y que pueda representar a mi provincia y mi país es algo hermoso".

Ya con notable sentimiento en su voz, dijo "me genera mucha emoción, por toda la gente que confío y me apoyó desde el primer minuto. Me genera orgullo para mí, mi familia, mis amigos, y la gente que sabe que siempre me rompí el lomo para algún día estar donde estoy. Siempre voy a ir para adelante y voy a intentar de representar a la provincia para que quede mejor para que nunca".

En relación a su discapacidad contó, "desde chico me manejé con una prótesis valva porque tenía una malformación en la pierna izquierda. A los 8 años le dije al doctor que no me iba a someter a muchas cirugías, si no me aseguraba que pueda caminar normal. A los 11, entré al quirófano pateando una tapita de gaseosa y salí sin una pierna"

Por otro lado, comentó que los doctores querían operarlo por su escoliosis: "Me dijeron que después de la cirugía iba a tener que dejar el básquet y me negué, porque en ese momento se hablaba de una posible convocatoria en la Selección. La cirugía era mas por estética que por dolor, porque no sufro. Les conté que no me afectaba y los médicos decidieron no hacerme la cirugía. Desde ese día, solo voy al hospital por control".

Mauro Varela, técnico de la Selección mayor argentina, le informó a Lisandro que será parte de la última convocatoria del año, que será del 18 al 20 de noviembre, en Santa Fe, de cara al camino final hacia el mundial de Dubai.