El misionero Jorge Martínez ya tiene la formación de Boca para la final de la Copa Libertadores Femenina

jueves 27 de octubre de 2022 | 18:27hs.

Con la ilusión de levantar por primera vez en su historia la Copa Libertadores Femenina, Boca choca ante Palmeiras mañana viernes, desde las 19, en la gran final que se disputará en Quito.

Las Gladiadoras buscarán coronar con el trofeo su notable andar en el certamen continental y por eso el entrenador misionero Jorge Martínez plantará en cancha el mejor equipo que tiene a disposición.

Si bien el conjunto de La Ribera no tuvo demasiado descanso tras el triunfo del martes en los penales ante Deportivo Cali (en los 90 minutos fue empate 1-1), de no mediar imprevistos todo parece indicar que el ex defensor del Xeneize y actual DT del plantel que intentará lograr un nuevo hito, repetirá el mismo once.

Esto implica que en la formación de Boca aparecerán figuras de la talla de la arquera Laurina Oliveros, de actuación clave en las semis para lograr el pase a la definición; Camila Gómez Ares, quien tendrá la tarea de manejar los hilos del juego; y las desequilibrantes Kishi Núñez y Yamila Rodríguez en la ofensiva, entre otras, en pos de aportarle poder goleador a las Gladiadoras.

De esta manera, Boca saldría con: Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Adriana Sachs, Miriam Mayorga, Celeste Dos Santos; Clarisa Huber, Vanina Preininger, Camila Gómez Ares; Brisa Priori, Kishi Núñez y la misionera Yamila Rodríguez.