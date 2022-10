El Iguazú volvió subir su caudal y retrasa refacción de pasarelas

sábado 22 de octubre de 2022 | 5:15hs.

La inestabilidad del río Iguazú complica el trabajo de restauración del circuito Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú y hasta el momento la Administración del Parque Nacional Iguazú pudo evaluar los daños en la pasarela, pero no así los daños en el balcón del salto más importante de las Catarata.



De esa manera, el circuito permanecerá cerrado y no hay una fecha tentativa de reapertura.



El jueves el caudal alcanzó los 4.490 metros cúbicos a las 17 y ayer volvió a subir rápidamente alcanzando los 9.120 metros cúbicos; la proyección es que continúe elevándose el caudal.



La Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina SA, concesionaria de los servicios del área cataratas, informaron que la crecida extraordinaria del río Iguazú, la segunda más importante registrada en este siglo, producida el pasado jueves 13, arrastró 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, motivo por el cual permanece cerrada.



El caudal alcanzó los 16.500 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a doce veces el promedio anual.



Por otra parte, el circuito inferior está habilitado de forma parcial por un derrumbe de rocas que se registró en el balcón del Salto Bosetti hace poco más de 40 días y que dañó la estructura.



Este fenómeno fue examinado por geólogos que recomendaron una serie de pruebas a fin de determinar si existe un movimiento de placas que podrían representar algún tipo de peligro.



“Los geólogos estuvieron analizando el lugar, días después se registró un evento similar en el pasillo que lleva al balcón. Se ejecutaron unas pruebas con yeso recomendada por ellos y el mes que viene se hará otro análisis para determinar si es seguro habilitar la estructura para la visita de los turistas”, sostuvo Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú.



El parque permanece abierto para que los visitantes puedan disfrutar de la Maravilla Natural, están habilitados el circuito superior, el circuito inferior de forma parcial (con acceso al balcón Bella Vista y al sector del salto Dos Hermanas), y el sendero Macuco que la próxima semana contará con nueva cartelería para facilitar el recorrido de los visitantes.



A la espera de que baje el río

“El caudal del río aún no nos permite llegar al balcón de Garganta del Diablo para evaluar los daños, sí tenemos los datos de la pasarela, pero proyectar la apertura básicamente depende de los factores climáticos y de que el río vuelva a la normalidad”, explicó Guzmán.



El intendente del parque además detalló que para evaluar el estado del balcón del paseo es necesario trasladarse en lancha hasta el lugar evaluar los daños y volver. “Eso significa estar muy cerca de la caída del salto, es por ello que tenemos que esperar que el río vuelva a la normalidad, con esta inestabilidad es muy peligroso”, recalcó.



Aseguraron que esperan que el caudal del río vuelva a su nivel normal para poder comenzar con la evaluación del estado de los pilotes de hormigón de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.



“Para la reposición inmediata, contamos con 20 tramos en stock y para el resto de los tramos procederemos a solicitar la construcción de nuevos bastidores, pisos y barandas, ya que no se podrá realizar el rescate de los tramos caídos al río hasta que el caudal lo permita”, explicó.