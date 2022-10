El grupo activista que manchó el cuadro de Van Gogh ahora atacó un concesionario de autos

lunes 17 de octubre de 2022 | 13:25hs.

Manifestantes ecologistas atacaron este fin de semana un concesionario de Aston Martin, unos de los fabricantes de autos más prestigiosos del mundo, en protesta por los proyectos de explotación de petróleo y gas anunciados por el gobierno del Reino Unido.

Los activistas que protagonizaron este hecho pertenecen al grupo Just Stop Oil, el mismo que atacó con sopa de tomate el cuadro “Los Girasoles” del pintor Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres, el viernes pasado. Al mismo tiempo que bloquearon Park Lane, un hombre pintó de naranja la vidriera de una sala de exhibición de autos de lujo de la famosa marca británica.

Los manifestantes del grupo ecologista, que piden al gobierno británico que detenga todas las nuevas licencias de petróleo y gas, se pegaron al asfalto en el centro de Londres alrededor de las 11 de la mañana del domingo.

Este hecho se produjo después de que la ministra del Interior, Suella Braverman, describiera planes para reprimir tales protestas como parte del proyecto de ley de orden público. Según su proyecto, se crearía un nuevo delito penal por interrumpir el funcionamiento de infraestructura clave como aeropuertos, ferrocarriles y refinerías de petróleo.

“No nos detendrán las órdenes judiciales”

Según medios internacionales, el domingo se escuchó al manifestante rociar pintura diciendo: “No nos detendrán los mandatos judiciales destinados a silenciar la protesta. Somos un movimiento de desobediencia civil, no violento”.

“Sabemos que las órdenes judiciales contra nosotros son irrelevantes en comparación con la hambruna masiva, con las políticas genocidas que impulsa nuestro gobierno, con las 100 licencias de combustibles fósiles en el Mar del Norte”, sostuvo.

Chloe Thomas, de 19 años, una madre embarazada y trabajadora independiente de Cannock que se unió a la protesta, dijo: “¿Cómo le explico a mi hija en los próximos años adónde fueron los animales, la cultura, la belleza, por qué hay no hay abejas y por qué no puedo darle de comer?”.

“Como ciudadanos, como humanos, como padres e hijos, tenemos la responsabilidad y el derecho según la ley británica de protegernos a nosotros mismos y a los que amamos”, agregó.

Patrick Michael John McCarthy, de 67 años, un cuidador de Telford, que también estuvo en la protesta, dijo: “Por favor, comprendan que estas acciones no son fáciles para ninguno de nosotros. Es incómodo, a veces aterrador y financieramente agotador. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque hemos visto la verdad devastadora sobre las amenazas existenciales que enfrentamos y no podemos ‘dejar de ver’ eso. La verdadera pregunta es por qué millones no están en la resistencia civil en lugar de por qué yo estoy”.