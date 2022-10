“Estamos mirando hacia lo nuestro”

sábado 15 de octubre de 2022 | 4:30hs.

El proceso de Oberá Tenis Club en la elite del básquet argentino va sumando hitos. El miércoles el equipo debutó con triunfo en la Liga Nacional, en su tercera temporada consecutiva, y viene de ser local en la primera fase de la Liga Sudamericana, que marcó el debut de un equipo misionero a nivel internacional.



En este buen presente del Celeste, mucho tiene que ver el mirar hacia adentro y buscar en las raíces. Por eso a principios de 2021 se sumó José Fabio se sumó como coordinador general de básquet, un histórico de la casa que regresó para aportar fuera del parquet.



El ex ídolo del club realizó un balance tras la Liga Sudamericana y puso rápidamente los objetivos claros para el año que acaba de empezar para el Celeste.



“Para este club que la peleó tanto desde hace mucho, hacer uso de ese derecho adquirido por el equipo de (Leo) Hiriart, que pensamos que no se iba a dar, fue un placer, difícil de describir. Volvió la plaza y lo pudimos organizar y fue muy bueno”, expresó Fabio en referencia a la plaza que ganó OTC en el Súper 4 de la Liga Argentina en febrero de 2020, justo antes de la pandemia.



Llegaron luego dos suspensiones (2020 y 2021) de la Liga Sudamericana y el Celeste casi perdió las esperanzas de ser parte del torneo internacional, pero el haber organizado una etapa del certamen y haberse metido en la segunda fase tiene un plus para los obereños.



“En lo deportivo el equipo está funcionando bien, lo demostró en los amistosos y ahora (en el inicio de la temporada) y se siente que está cada vez más sólidos y eso nos da esperanzas”, analizó Fabio de cara al año que acaba de empezar en lo deportivo.



OTC llegó, en la última Liga Nacional, a los cuartos de final, en los que cayó con Quimsa. Ahora, el objetivo para los de Fabio Demti es meterse entre los mejores ocho y tener un mejor cruce en los playoffs. La vara está más alta.



Regresó a su primer amor

José Fabio es un símbolo de OTC. Pasó por varias etapas del club. Estuvo en los buenos momentos y en otros no tanto, pero por eso hoy desde su lugar de Coordinador es que pone su experiencia al servicio del club. Por eso valora cada paso que da el Celeste y busca que el proceso que comenzó hace ya varios años tenga su continuidad y se extienda.



“Es un proceso largo y como en todos los procesos que van a dejar algo, hay que ir haciendo ciertas cosas y creo que vamos por el camino correcto”, reconoció Fabio y aseguró que “con errores y aciertos el porvenir es prometedor”.



“Hay que seguir creciendo no sólo a nivel institucional sino también deportivo. Necesitamos tener equipos que puedan competir como lo hace OTC hoy y como lo hizo el año pasado”, comentó el hoy dirigente del Celeste.



El cambio de categoría fue un duro paso a superar para OTC, pero se repuso: “Nos encontramos con la Liga Nacional por una decisión dirigencial y hubo que acomodarse. No somos un club histórico de la Liga Nacional y sí lo fuimos mucho tiempo en la Liga Argentina y acomodarse lleva tiempo”.



Pero ya con un par de temporadas sobre el lomo la historia es distinta y por eso para Fabio ahora hay que apuntar puertas adentro. Darle la posibilidad a los misioneros que se la ganen y tratar de sacar el potencial de los jugadores de la Tierra Colorada.



“Para los chicos es una oportunidad que la tienen que ver. Si se sacrifican la posibilidad la tienen y está en ellos. Nadie les va a regalar un lugar en la Liga Nacional por ser misioneros, eso no es así, pero si tienen condiciones y se esfuerzan pueden iniciar su carrera y por qué no, desarrollarla acá y no irse lejos”, aseguró.



“En ese sentido estamos mirando hacia lo nuestro, buscando a quienes creemos que pueden tener futuro para la Liga y desarrollarlos. Después tiene mucho que ver el jugador, lo que quiera para su carrera”, agregó Fabio.



Para el ex pivote decidió dedicarse a ser dirigente y estar ceca del equipo tras una larga carrera, pero avisó que “me saqué las ganas de jugar hasta último momento”. “No me retiré por una lesión, sino por decisión propia y ahora estoy agradecido al presidente que confió en mí para darme un lugar en un equipo que quiere desarrollar el básquet a nivel profesional y formativo”, destacó.



“Tengo mucho que aprender, pero hay un equipo que respalda y que nos apoyamos mutuamente y así es mucho más fácil”, cerró el ídolo que hoy decidió estar del lado de afuera del parquet, pero seguir aportando al club de sus amores.